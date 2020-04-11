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Транспортная инспекция мониторит ситуацию





За нарушение требования штраф до 50 базовых





В разрешенных местах стоянки есть все необходимое

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контроль за транзитными перевозчиками. Как выполняются новые правила Двигаться по кратчайшему маршруту и покинуть страну в течение суток после пересечения границы должны транзитные перевозчики, прибывшие в Беларусь. Требования...

Двигаться по кратчайшему маршруту и покинуть страну в течение суток после пересечения границы должны транзитные перевозчики, прибывшие в Беларусь. Требования вступили в силу с конца марта, согласно постановлению Совмина. Транспортная инспекция ежедневно мониторит ситуацию на дорогах республики. Как выполняются требования - выяснялаПрибывая на территорию Беларуси, транзитные перевозчики должны покинуть страну в течение суток и по кратчайшему маршруту. Об этом на границе их информируют таможенники, выдавая требования в печатном виде и вот такую карту, где указаны маршруты, по которым им можно передвигаться. А также места отдыха, питания и заправки.Движение разрешено лишь по республиканским дорогам, остановки и стоянки - в местах, перечисленных на карте. Сейчас их 44. Документ можно найти и в электронном виде на сайте Министерства транспорта и коммуникаций.Такие правила вступили в силу еще в конце марта. Правительство приняло постановление под номером 171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной COVID-19". Как транзитные перевозчики выполняют нормы - ситуацию мониторит транспортная инспекция. Нарушителей выявляют совместно с АЗС и санстанциями.Сотрудники транспортной инспекции, беседуя с водителями, держат дистанцию, обязательно на руках перчатки, повязки на лице, руки после проверки документов обрабатывают дезинфицирующими средствами. То же рекомендуют и водителям. Если требования по каким-то причинам не попали в руки перевозчика, то выдают на месте.Требования выдают на руки, копию сохраняют с подписью водителя, что с правилами перемещения ознакомлен. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность. А это штраф от 2 до 50 базовых или арест до 15 суток, что равно двухнедельной самоизоляции.А это одна из разрешенных для транзитных перевозчиков заправок - вблизи пункта перехода "Каменный Лог". Решили проверить, насколько комфортно водителю здесь остановиться. В основном большегрузы здесь задерживаются на 9 часов - этого требует режим труда и отдыха. Потом следуют по маршруту. Во время рейдов напоминают водителям не только о правилах передвижения транзитных большегрузов через страну, но и об ответственности перед теми, кто рядом.