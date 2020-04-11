ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Контроль за транзитными перевозчиками. Как выполняются новые правила

11.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Двигаться по кратчайшему маршруту и покинуть страну в течение суток после пересечения границы  должны транзитные перевозчики, прибывшие в Беларусь. Требования вступили в силу с конца марта, согласно постановлению Совмина. Транспортная инспекция ежедневно мониторит ситуацию на дорогах республики. Как выполняются требования - выясняла Ксения Лебедева. 

Прибывая на территорию Беларуси,  транзитные перевозчики должны покинуть страну в течение суток и по кратчайшему маршруту. Об этом на границе их информируют таможенники, выдавая требования в печатном виде и вот такую карту, где указаны маршруты, по которым им можно передвигаться. А также места отдыха, питания и заправки.

Движение разрешено лишь по республиканским дорогам, остановки и стоянки - в местах, перечисленных на карте. Сейчас их 44. Документ можно найти и в электронном виде на сайте Министерства транспорта и коммуникаций.


Транспортная инспекция мониторит ситуацию 


Такие правила вступили в силу еще в конце марта. Правительство приняло постановление под номером 171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной COVID-19". Как транзитные перевозчики выполняют нормы - ситуацию мониторит  транспортная инспекция. Нарушителей выявляют совместно с АЗС и санстанциями.

Контроль за транзитными перевозчиками. Как выполняются новые правила


Сотрудники транспортной инспекции, беседуя с водителями,  держат дистанцию, обязательно на руках перчатки, повязки на лице, руки после проверки документов обрабатывают дезинфицирующими средствами. То же рекомендуют и водителям. Если требования по каким-то причинам не попали в руки перевозчика, то выдают на месте. 


За нарушение требования  штраф до 50 базовых


Требования выдают на руки, копию сохраняют  с подписью водителя, что с правилами перемещения ознакомлен. В случае нарушения  предусмотрена административная ответственность. А это штраф от 2 до 50 базовых или арест до 15 суток, что равно двухнедельной самоизоляции.


В разрешенных местах стоянки есть все необходимое

А это одна из разрешенных для транзитных перевозчиков заправок - вблизи пункта перехода "Каменный Лог". Решили проверить, насколько комфортно водителю здесь остановиться. В основном большегрузы  здесь задерживаются на 9 часов - этого требует режим труда и отдыха. Потом следуют по маршруту. Во время рейдов напоминают водителям не только о правилах передвижения транзитных большегрузов через страну, но и  об ответственности перед теми, кто рядом. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двигаться по кратчайшему маршруту и покинуть страну в течение суток после пересечения границы  должны транзитные перевозчики, прибывшие в Беларусь. Требования...
 
Новости дня
Новости общества
 
Волонтеры и центры соцобслуживания принимают заявки на покупку и доставку продуктов питания и лекарств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика