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Сомнения в Евросоюзе: насколько уникальна эпидемия?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЕС растет число противников тотального карантина и изоляции людей В Европейском союзе стремительно растет число противников тотального карантина и изоляции людей. Причем на эти позиции переходят не только политики или бизнес,...

В Европейском союзе стремительно растет число противников тотального карантина и изоляции людей. Причем на эти позиции переходят не только политики или бизнес, который несет максимальный ущерб от ограничений, но и профессиональные вирусологи с непререкаемым авторитетом в медицинском сообществе.В частности, в Германии, которую считают одной из самых успешных стран в мире в борьбе с новым вирусом, правительство критикуют не только за карантинные меры, но и за невнимание к пациентам с другими диагнозами. Одним из самых авторитетных скептиков сегодня является микробиолог профессор Сухарит Бакди. На протяжении 20 лет он возглавлял профильный институт в Майнце, имеет опыт борьбы с атипичной пневмонией начала нулевых и так называемыми птичьим и свиным гриппами двух последних десятилетий.Реальные цифры заражений и смертности из Великобритании, Германии и Беларуси, которые, как минимум, ставят под сомнение уникальность нынешней эпидемии. Комментарии белорусских и иностранных специалистов и полная прозрачность данных по республике - покажем все взавтра в. Не пропустите. Будет информативно.