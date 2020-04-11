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В ЕС растет число противников тотального карантина и изоляции людей

11.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Европейском союзе стремительно растет число противников тотального карантина и изоляции людей. Причем на эти позиции переходят не только политики или бизнес, который несет максимальный ущерб от ограничений, но и профессиональные вирусологи с непререкаемым авторитетом в медицинском сообществе.


Сомнения в Евросоюзе: насколько уникальна эпидемия? 


В частности, в Германии, которую считают одной из самых успешных стран в мире в борьбе с новым вирусом, правительство критикуют не только за карантинные меры, но и за невнимание к пациентам с другими диагнозами. Одним из самых авторитетных скептиков сегодня является микробиолог профессор Сухарит Бакди. На протяжении 20 лет он возглавлял профильный институт в Майнце, имеет опыт борьбы с атипичной пневмонией начала нулевых  и так называемыми птичьим и свиным гриппами двух последних десятилетий. 

Реальные цифры заражений и смертности из Великобритании, Германии и Беларуси, которые, как минимум, ставят под сомнение уникальность нынешней эпидемии. Комментарии белорусских и иностранных специалистов и полная прозрачность данных по республике - покажем все в "Главном эфире" завтра в 21:00. Не пропустите. Будет информативно.

 
 
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В Европейском союзе стремительно растет число противников тотального карантина и изоляции людей. Причем на эти позиции переходят не только политики или бизнес,...
 
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