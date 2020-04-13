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Прогноз погоды на 14 апреля
13.04.2020 17:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси. Погоду в основном будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, ночью по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта.
Внимание!
14 апреля (вторник) местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Синоптическая ситуация в Беларуси. Погоду в основном будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, ночью по...
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