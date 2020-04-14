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Президент подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС

14.04.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и Евроcоюзом. 

Визовое соглашение предусматривает, что стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а получить многократные визы станет проще. Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Беларусь и Европейский союз подписали 8 января в Брюсселе. Оно предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году до 180.

Документы должны быть одобрены Европейским парламентом. Визовое соглашение может вступить в силу в июне 2020 года.

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Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и Евроcоюзом.  Визовое соглашение предусматривает, что...
 
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