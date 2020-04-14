Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском дворцово-парковом ансамбле распустились первоцветы В этом сезоне цветники заняли площадь в 1 500 квадратных метров. Из сотни тысяч луковичных растений только тюльпанов высадили 17 сортов. Если будет тепло, они...

В этом сезоне цветники заняли площадь в 1 500 квадратных метров. Из сотни тысяч луковичных растений только тюльпанов высадили 17 сортов. Если будет тепло, они распустятся уже на следующей неделе.Гомельский парк уникален. На одной площадке десятилетиями высаживали 90 видов деревьев, в том числе нетипичных для Беларуси. Самое старинное растение - черешчатый дуб, которому 200 лет.