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В Гомельском дворцово-парковом ансамбле распустились первоцветы

14.04.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом сезоне цветники заняли площадь в 1 500 квадратных метров. Из сотни тысяч луковичных растений только тюльпанов высадили 17 сортов. Если будет тепло, они распустятся уже на следующей неделе.

Светлана Прищепова, заместитель гендиректора Гомельского дворцово-паркового ансамбля: "Сейчас, как видите, в парке у нас очень много начали цвести первоцветы. Крокусы уже отцвели, сейчас цветут гиацинты и начали цвести тюльпаны ботанические и Кауфмана - это такие самые ранние сорта тюльпанов".

Гомельский парк уникален. На одной площадке десятилетиями высаживали 90 видов деревьев, в том числе нетипичных для Беларуси. Самое старинное растение - черешчатый дуб, которому 200 лет.

 
 
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В этом сезоне цветники заняли площадь в 1 500 квадратных метров. Из сотни тысяч луковичных растений только тюльпанов высадили 17 сортов. Если будет тепло, они...
 
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