«Напугалі - і забылі». Что происходит в деревне, где полтора года назад заставили вырезать всех свиней

Источник материала: Tut.by

«Палучылася нешта абышто», — так говорят жители деревни Милейково Мстиславского района о событиях, которые произошли тут 1,5 года назад. Сельчанам тогда сказали вырезать все поголовье свиней, и немедленно — якобы из-за угрозы африканской чумы свиней (АЧС), когда у местного жителя пал поросенок. Местные власти вели себя странно и давали противоречивую информацию. «Ніякай АЧС не было. Напугалі нас, стрэс толькі здезалалі, нічога не аб’яснілі - і забылі. А нам абідна», — говорят теперь местные. Почти сразу после того случая они снова начали растить свиней.





Африканская чума свиней — вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека не опасна. Вспышка АЧС была в Беларуси в 2013—2014 годах , из-за это на свинофермах был введен карантин, был отстрел дикого кабана.

Что произошло

Информация о том, что в Мстиславском районе от инфекции погиб поросенок , появилась 9 октября 2018 года. Как потом рассказали TUT.BY местные жители, недели за две до этого по деревне ходили две женщины — сельчане говорят, что из сельисполкома и ветлаборатории, — спрашивали, кто держит свиней, и говорили срочно от них избавиться.

— Пришли и в приказном порядке сказали: у нас африканская чума, нужно убить всех свиней. Это в обязательном порядке. Иначе будут большие штрафы. И вся деревня убила, — рассказывали тогда сельчане. Некоторые из них подписывали бумагу о том, что обязуются убить свиней.

Местные власти вели себя странно: сначала говорили, что был единичный случай АЧС, но распространение инфекции удалось быстро предотвратить. Потом все отрицали. Минсельхозпрод комментариев не давал.

«Били в каждом дворе, визг два дня стоял». Что происходит в деревне, где пришлось вырезать свиней

В Милейково, по прикидкам жителей, тогда было много свиней — 100−150 голов. Некоторые держали до десятка, в том числе свиноматок.

Все поголовье деревенские вырезали за 2 дня.

«Мы, дзярэўня, нікому не нужны»





Что все-таки произошло в Милейково полтора года назад, нынешний руководитель Мстиславской райветстанции не знает — Владимир Петров тогда тут не работал, а в этой должности — всего 3,5 месяца. Но, говорит, про случай слышал. И рассказал, что должно было произойти, если бы в деревне выявили АЧС.

Если говорить о глобальных противоэпидемиологических мерах, то после забоя сараи должны были обработать от инфекции специальным раствором, а снова заводить свиней местные не смогли бы еще какое-то время. И за соблюдением мер должны были следить чиновники.

На деле же, говорят деревенские, никто ни за чем не следил, не объяснял и вообще о забое свиней в Милейково будто забыли. Во-первых, говорят, никто позже не ходил и не проверял, всех ли свиней забили. А по рассказам местных, не всех — людям было жалко маленьких поросят, и их спрятали. Во-вторых, никто не проверял, обработали ли сараи против инфекции, рекомендаций тоже не давали.

— Кто захотел — делал по совету соседей что-нибудь. Помню, в кипяток что-то сыпали — и обрабатывали, — рассказала TUT.BY одна из жительниц. — Я позвонила в ноябре на прямую линию райисполкома. Мне сказали будто так, между прочим: ну если хотите — можете заводить. Два месяца прошло всего! Разве так можно было бы, если бы это была АЧС? Я сразу купила поросят, конечно. И соседям рассказали — они тоже их сразу завели.

Теперь в Милейково снова держат свиней — кто по две, кто восемь.





— Мы же живем на копейки и каждую считаем, — объясняют сельчане. — Этот кусок сала — наш хлеб. Мы бураки гектарами сажаем — на корм. А за тот случай обидно.

Обидно, говорят, за то, что никто ничего не объяснил, посеял панику и забыл. А могли спокойно сказать, мол, извините, есть угроза — давайте перестрахуемся и примем меры предосторожности на всякий случай. И деревенские, говорят, отнеслись бы с пониманием и все бы сделали как нужно.

— А так приехали, без объяснений приказали — и уехали. Мы тут плакали над етими свиннями, жалко было. И никто потом не шелохнулся — ни один начальник не поинтересовался, как мы тут. Просто мы, дзярэўня, нікому не нужны, — говорит сельчанка.

Теперь уже в Милейково уверены, что АЧС в деревне не было. Возможно, отравление, возможно, другая болезнь, из-за которой случается падеж свиней.

— Абідна, канешна, но мы жывём. И каранавірус еты перажівём. Мяса тое паели — жывыя. Цяпер во каранвірус перанясу — і можна ў космас ляцець, — смеется местная жительница.

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