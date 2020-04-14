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Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси 13 апреля
14.04.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Могилёве воздух прогрелся до +21,2 °C. Рекорды обновлены в Бобруйске (+21,4 °C), в Кличеве (+21,4 °C), в Славгороде (+20,6 °C). На метеостанции "Полесская" зафиксировано +23,4 °C, ранее максимум был +21,9 °C в 1989 году.
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В Могилёве воздух прогрелся до +21,2 °C. Рекорды обновлены в Бобруйске (+21,4 °C), в Кличеве (+21,4 °C), в Славгороде (+20,6 °C). На метеостанции "Полесская" зафиксировано +23,4 °C,...
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