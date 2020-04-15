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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 16 апреля

15.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 16 апреля

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 16 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

КУП «Горэлектротранспорт» и Гомельский государственный медицинский университет на выбор горожан предлагают более 60 вакансий. В частности, на «Горэлектротранспорт» требуются электромонтер по испытаниям и измерениям, водители автомобиля и троллейбуса, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, кузовщик, маляр. В медуниверситете есть вакантные места как среди преподавательского состава, лаборантов и ассистентов, так и технического персонала: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, столяр, инженер по вентиляции, инженер по метрологии, слесарь-сантехник.

Подробнее узнать о предложениях и условиях труда горожане смогут на единой информационной площадке http://e-vacancy.by. «Она позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем. Здесь человек может передать свое резюме и задать интересующие вопросы», — рассказали в управлении.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 11.00.

Как уточнили в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома, такой формат работы опробовали в конце 2019 года. Наниматели и соискатели высоко оценили такую возможность общения. До конца апреля в Гомеле состоится еще одна онлайн-ярмарка вакансий.

 
Теги: Гомель
 
 
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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 16 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите...
 
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