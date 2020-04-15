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В Гомеле на стене дома создают портрет партизана Емельяна Барыкина
15.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИстория Великой Победы в лицах. В Гомеле на стене дома создают портрет знаменитого партизана Беларуси - Емельяна Барыкина. Холстом уличной картины стал фасад 9-этажки по улице, названной в честь Героя Советского Союза. Работы идут на высоте 30 метров с помощью автовышки. Чтобы оценить, насколько рисунок впишется в экстерьер городских джунглей, изображение сначала спроецировали на стену и сделали наброски. Сегодня портрет готов на 70 процентов. Созданием мурала занимается команда опытных художников. Они рисуют высококачественными красками, чтобы сохранить изображение на долгие годы.
Темпы работ сдерживает дождливая и ветреная погода. Однако, по словам мастеров, ко дню Великой Победы мурал успеют закончить.
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История Великой Победы в лицах. В Гомеле на стене дома создают портрет знаменитого партизана Беларуси - Емельяна Барыкина. Холстом уличной картины стал фасад...
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