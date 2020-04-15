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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В преддверии Дня Победы по адресам ветеранов Великой Отечественной войны несут подарки В преддверии Дня Победы представители власти, сенаторы, общественные организации и просто неравнодушные люди отправляются по адресам ветеранов Великой...

В преддверии Дня Победы представители власти, сенаторы, общественные организации и просто неравнодушные люди отправляются по адресам ветеранов Великой Отечественной войны. Тем, кто ковал Победу, несут подарки. У ветеранов интересуются, есть ли у них пожелания или просьбы. Среди них - Василий Николаенко. В свои 92 бодро встречает гостей. Напоминание о Великой Победе - многочисленные награды, в том числе орден Великой Отечественной войны первой степени.Председатель областной организации Красного Креста и сенатор Алла Смоляк посетила ветеранов Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Подарки получили более 20 ветеранов, старшему из них 102 года.