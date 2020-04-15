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В преддверии Дня Победы по адресам ветеранов Великой Отечественной войны несут подарки
15.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ преддверии Дня Победы представители власти, сенаторы, общественные организации и просто неравнодушные люди отправляются по адресам ветеранов Великой Отечественной войны. Тем, кто ковал Победу, несут подарки. У ветеранов интересуются, есть ли у них пожелания или просьбы. Среди них - Василий Николаенко. В свои 92 бодро встречает гостей. Напоминание о Великой Победе - многочисленные награды, в том числе орден Великой Отечественной войны первой степени.
Василий Николаенко, ветеран Великой Отечественной войны: "Спасибо вам. Душой и сердцем я с этим праздником. И это не только мое, это всех ветеранов. Спасибо вам".
Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Добрососедства никто не отменял. И если бабушка одна, то нужно просто спросить: В чем вы нуждаетесь? Не бояться стучаться в двери стариков и не лениться оказывать им помощь".
Председатель областной организации Красного Креста и сенатор Алла Смоляк посетила ветеранов Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Подарки получили более 20 ветеранов, старшему из них 102 года.
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В преддверии Дня Победы представители власти, сенаторы, общественные организации и просто неравнодушные люди отправляются по адресам ветеранов Великой...
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