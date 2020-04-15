Подробности читайте в одном из будущих номеров газеты «Адзінства».
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ФОТОФАКТ: С заботой о горожанах
15.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Подробности читайте в одном из будущих номеров газеты «Адзінства».
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УП «Жилье» г. Борисова проводит уборку улиц, подъездов, подземного перехода, остановок и других объектов с применением дезинфицирующих средств. Обработка...
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