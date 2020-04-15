ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Расследованием аномального явления во Узденском районе занимаются уфологи

15.04.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Невероятно, но факт. Необычные кадры с камеры видеонаблюдения прислали к нам из Узденского района. Неопознанный летающий объект напугал сотрудников одного из сельхозпредприятий. Наша съемочная группа совместно со специалистами по паранормальным явлениям выехала на место. Расследование аномалии - у Ильи Цветкова.

Николай Турков работает сторожем сельхозпредприятия во Узденском районе уже более четырех лет. Мужчина признается, за все это время такой случай с им произошел впервые. Встреча с неопознанным летающим объектом произошла во время ночной смены - Николай заметил нечто необычное на камере видеонаблюдения.

На видео с камеры можно увидеть световой шар, который будто завис в воздухе и неспешно передвигается над землей. Когда сторож вышел на улицу, шар спрятался за тягач, который стоял рядом, а потом и совсем исчез.

Чтобы разобраться в ситуации, наша съемочная группа выехала на место вместе со специалистом по паранормальным явлениям. После опроса очевидцев уфолог приступил к осмотру территории.

Нужно исследовать саму камеру

Вот так выглядит площадка, на которой почти произошла встреча с незнакомым объектом. И заснят он был вот на эту камеру под крышей бокса для грузовиков. И для того, чтобы разобраться, в чем все же таки дело, нужно исследовать саму камеру со всех сторон.

Согласно одной из версий уфолог, на изображении - насекомое, которое пролетало, либо село на объектив. Из-за расфокусировки камера дала эффект свечения. Такие случаи происходят. Поэтому специалист искал на камере паутину - следы нахождения "земных" пришельцев.

Шаровая молния - реальная угроза для людей и построек


И если случай на сельхозпредприятии под Уздой, скорее всего, простое совпадение - окончательный вердикт специалисты озвучат в ближайшее время, то вот шаровые молнии, которые летают перед грозой, хотя и очень редкое, но реальное явление в природе, о которой мало что известно. 

Вот этот дом под Столбцами пострадал, по словам свидетелей, от шаровой молнии. Она попала в дом через крышу в начале весны два года назад и подожгла его. Внутри не было никого, как видно, результат очень печальный.

Необычное явление изучают не только белорусские уфологи - ученые во всем мире. Даже пробуют воссоздать ее в лабораторных условиях. А пока специалисты советуют, заметив нечто похожее на шаровую молнию, срочно обращаться в службу спасения, а также сообщать о происшествии уфологам. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Невероятно, но факт. Необычные кадры с камеры видеонаблюдения прислали к нам из Узденского района. Неопознанный летающий объект напугал сотрудников одного из...
 
Новости дня
Новости общества
 
Придомовые площадки городов Минской области приобретают новый вид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика