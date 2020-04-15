Не на ту напали, или Как журналист «Полымя» не стала жертвой вишинга

Источник материала: Полымя





Курируя сферу деятельности правоохранителей района и активно взаимодействуя с сотрудниками Кореличского РОВД, я неоднократно готовила материалы о чрезвычайно актуальных на сегодняшний день преступлениях с приставкой кибер. Поэтому о терминах «преступление в сфере высоких технологий», «фишинг», «вишинг», «киберпреступник» имею представление. Готовя тот или иной материал, мне приходилось общаться с жертвами мошенников в сети интернет, которые, поверив в ту или иную беду, случившуюся с родственниками, в соцсетях предоставляли мошенникам данные банковских карточек. Впоследствии с них пропадали деньги. Немало написано и профилактических статей, в которых давались теоретические советы, как не стать жертвой киберпреступников.

Однако согласитесь, что нет лучшего учителя, чем практика. Буквально на днях я чуть не стала жертвой вишинга (прим.: вишинг – телефонное мошенничество, при котором преступник связывается с жертвой по телефону (в виде звонка или СМС) и уговаривает предоставить данные банковской карты под определенным убедительным предлогом).

События в моем случае разворачивались следующим образом. На часах 12 дня. Входящий вызов. На экране моего мобильного телефона отобразился незнакомый номер с подозрительным кодом неизвестного мобильного оператора +35944…. Честно говоря, это меня сразу же насторожило. Молодой человек, обратившись ко мне по имени и отчеству, представился работником БПС-Сбербанка. Действительно, карточка данного банка оформлена на мое имя. Здесь мошенник не прогадал. Затем голос в трубке попытался меня ошарашить новостью: «С вашего счета несколько минут назад было переведено 500 руб. на неизвестный счет в Российскую Федерацию». В этот момент я поняла, что имею дело с мошенником, ведь на моей карте не было такой суммы. Однако разговор не стала прерывать: журналистский интерес взял верх. Хотя в подобных случаях правоохранители советуют сразу же завершать разговор.

Так вот, молодой человек продолжал играть свою роль и предупредил о том, что подобные транзакции могут повториться. Чтобы этого не произошло, мне нужно сообщить ему персональные данные карты. После вопроса мошенника: «Карточка у Вас при себе?» я поставила точку в разговоре: «Не на ту напали. До свидания». К слову, убедительности данному звонку придавал и типичный для банковского офиса приглушенный шум на втором плане.

Пообщавшись с таким «работником банка», несколько минут пребывала в некоторой растерянности. Да, позвонив мне, мошенник остался ни с чем. Однако сколько еще подобных звонков совершит злоумышленник за день? Десятки? Сотни? И ведь кто-то обязательно поверит голосу на другом конце трубки и назовет заветные цифры. А чтобы этого не произошло, помните, что сотрудники банка никогда не звонят и не спрашивают у клиентов полный номер карточки, срок ее действия, трехзначный код, логин и пароль к интернет-банкингу, кодовое слово, код из СМС-сообщения.

В завершение хочется посоветовать всем не поддаваться на подобные уловки, быть бдительнее и осмотрительнее. Помните о том, что информационные технологии открывают перед нами множество возможностей. Однако они же таят в себе огромное количество рисков и опасностей.

Оксана ЯНУШ