ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не на ту напали, или Как журналист «Полымя» не стала жертвой вишинга

16.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Не на ту напали, или Как журналист «Полымя» не стала жертвой вишинга

Курируя сферу деятельности правоохранителей района и активно взаимодействуя с сотрудниками Кореличского РОВД, я неоднократно готовила материалы о чрезвычайно актуальных на сегодняшний день преступлениях с приставкой кибер. Поэтому о терминах «преступление в сфере высоких технологий», «фишинг», «вишинг», «киберпреступник» имею представление. Готовя тот или иной материал, мне приходилось общаться с жертвами мошенников в сети интернет, которые, поверив в ту или иную беду, случившуюся с родственниками, в соцсетях предоставляли мошенникам данные банковских карточек. Впоследствии с них пропадали деньги. Немало написано и профилактических статей, в которых давались теоретические советы, как не стать жертвой киберпреступников.

Однако согласитесь, что нет лучшего учителя, чем практика. Буквально на днях я чуть не стала жертвой вишинга (прим.: вишинг – телефонное мошенничество, при котором преступник связывается с жертвой по телефону (в виде звонка или СМС) и уговаривает предоставить данные банковской карты под определенным убедительным предлогом).
События в моем случае разворачивались следующим образом. На часах 12 дня. Входящий вызов. На экране моего мобильного телефона отобразился незнакомый номер с подозрительным кодом неизвестного мобильного оператора +35944…. Честно говоря, это меня сразу же насторожило. Молодой человек, обратившись ко мне по имени и отчеству, представился работником БПС-Сбербанка. Действительно, карточка данного банка оформлена на мое имя. Здесь мошенник не прогадал. Затем голос в трубке попытался меня ошарашить новостью: «С вашего счета несколько минут назад было переведено 500 руб. на неизвестный счет в Российскую Федерацию». В этот момент я поняла, что имею дело с мошенником, ведь на моей карте не было такой суммы. Однако разговор не стала прерывать: журналистский интерес взял верх. Хотя в подобных случаях правоохранители советуют сразу же завершать разговор.

Так вот, молодой человек продолжал играть свою роль и предупредил о том, что подобные транзакции могут повториться. Чтобы этого не произошло, мне нужно сообщить ему персональные данные карты. После вопроса мошенника: «Карточка у Вас при себе?» я поставила точку в разговоре: «Не на ту напали. До свидания». К слову, убедительности данному звонку придавал и типичный для банковского офиса приглушенный шум на втором плане.

Пообщавшись с таким «работником банка», несколько минут пребывала в некоторой растерянности. Да, позвонив мне, мошенник остался ни с чем. Однако сколько еще подобных звонков совершит злоумышленник за день? Десятки? Сотни? И ведь кто-то обязательно поверит голосу на другом конце трубки и назовет заветные цифры. А чтобы этого не произошло, помните, что сотрудники банка никогда не звонят и не спрашивают у клиентов полный номер карточки, срок ее действия, трехзначный код, логин и пароль к интернет-банкингу, кодовое слово, код из СМС-сообщения.

В завершение хочется посоветовать всем не поддаваться на подобные уловки, быть бдительнее и осмотрительнее. Помните о том, что информационные технологии открывают перед нами множество возможностей. Однако они же таят в себе огромное количество рисков и опасностей.

Оксана ЯНУШ

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курируя сферу деятельности правоохранителей района и активно взаимодействуя с сотрудниками Кореличского РОВД, я неоднократно готовила материалы о чрезвычайно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 16 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика