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Прогноз погоды на 16 апреля
15.04.2020 17:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в республике будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! 16 апреля ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами 15-22 м/с, в дневные часы местами по северу - до 25 м/с.
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Погоду в республике будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! 16...
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