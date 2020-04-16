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Швейцария ослабит карантин
16.04.2020 20:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСписок европейских стран, смягчающих карантин, вскоре пополнит Швейцария. Постепенное ослабление ограничений, связанных с пандемией, правительство решило начать с 27 апреля. Будут открыты парикмахерские и врачебные кабинеты. В настоящее время на территории Швейцарии запрещено собираться в группы больше пяти человек. Необходимо соблюдать в общественных местах дистанцию не меньше двух метров. Закрыты все магазины, кроме продовольственных.
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Список европейских стран, смягчающих карантин, вскоре пополнит Швейцария. Постепенное ослабление ограничений, связанных с пандемией, правительство решило...
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