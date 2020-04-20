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В Гродно на пожаре в центре города погибла женщина
20.04.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в минувшее воскресенье в центре города горела квартира в двухэтажном доме. В результате пожара погибла женщина,
Пожарным о возгорании в одном из домов по улице 1 Мая сообщили в 15.39.
На полу коридора спасатели обнаружили 43-летнего мужчину, сына хозяйки квартиры. Его вынесли на улицу, на чистый воздух, после реанимационных мероприятий передали бригаде скорой. С диагнозом отравление продуктами горения он госпитализирован, состояние тяжелое.
В 15.50 на полу комнаты, где был пожар, спасатели нашли погибшей 41-летнюю женщину.
В результате пожара поврежден диван, постельные принадлежности, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.
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В Гродно в минувшее воскресенье в центре города горела квартира в двухэтажном доме. В результате пожара погибла женщина.
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