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В Гродно на пожаре в центре города погибла женщина

20.04.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в минувшее воскресенье в центре города горела квартира в двухэтажном доме. В результате пожара погибла женщина, сообщает МЧС.


Фото: grodno.mchs.gov.by

Пожарным о возгорании в одном из домов по улице 1 Мая сообщили в 15.39.

На полу коридора спасатели обнаружили 43-летнего мужчину, сына хозяйки квартиры. Его вынесли на улицу, на чистый воздух, после реанимационных мероприятий передали бригаде скорой. С диагнозом отравление продуктами горения он госпитализирован, состояние тяжелое.



В 15.50 на полу комнаты, где был пожар, спасатели нашли погибшей 41-летнюю женщину.

В результате пожара поврежден диван, постельные принадлежности, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в минувшее воскресенье в центре города горела квартира в двухэтажном доме. В результате пожара погибла женщина.
 
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