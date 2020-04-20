В Гродно на пожаре в центре города погибла женщина

Источник материала: Tut.by

В Гродно в минувшее воскресенье в центре города горела квартира в двухэтажном доме. В результате пожара погибла женщина, сообщает МЧС.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Пожарным о возгорании в одном из домов по улице 1 Мая сообщили в 15.39.

На полу коридора спасатели обнаружили 43-летнего мужчину, сына хозяйки квартиры. Его вынесли на улицу, на чистый воздух, после реанимационных мероприятий передали бригаде скорой. С диагнозом отравление продуктами горения он госпитализирован, состояние тяжелое.









В 15.50 на полу комнаты, где был пожар, спасатели нашли погибшей 41-летнюю женщину.

В результате пожара поврежден диван, постельные принадлежности, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.