Тест по минским скульптурам, которые вы могли раньше не видеть

Источник материала: Tut.by

Почти каждый минчанин знает, какие скульптуры стоят на площади Якуба Коласа, и помнит, что бронзовая бабка с семечками сидит у входа на Комаровский рынок. А как быть с менее известными изваяниями?

Мы отобрали скульптуры, которые могли вам и не попасться на глаза — осталось угадать, где они находятся.