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Тест по минским скульптурам, которые вы могли раньше не видеть
21.04.2020 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Почти каждый минчанин знает, какие скульптуры стоят на площади Якуба Коласа, и помнит, что бронзовая бабка с семечками сидит у входа на Комаровский рынок. А как быть с менее известными изваяниями?
Мы отобрали скульптуры, которые могли вам и не попасться на глаза — осталось угадать, где они находятся.
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Почти каждый минчанин знает, какие скульптуры стоят на площади Якуба Коласа, и помнит, что бронзовая бабка с семечками сидит у входа на Комаровский рынок. А как быть...
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