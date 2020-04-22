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Высокая цена бесправного вождения

22.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Высокая цена бесправного вождения

Высокий показатель травматизма на дорогах во многом объясняется сознательным нарушением Правил дорожного движения отдельными категориями участников дорожного движения.
Зачастую их неправильные действия вызваны переоценкой своих возможностей, излишней самоуверенностью, агрессивным поведением, отсутствием самоконтроля и уважения к другим участникам дорожного движения. Нередки случаи, когда граждане сознательно садятся за руль автомобиля или мотоцикла, не имея на это никакого права. Как ведется работа по предупреждению такого вида нарушений, нам рассказал старший инспектор ОГАИ Дубровенского РОВД Евгений Малахевич.
— Во всех странах мира значительную лепту в аварийность вносят водители, не имеющие права управления транспортными средствами. Причем, к ним относят не только те, у кого вообще нет водительского удостоверения, но и нарушители, лишённые этого права за былые «подвиги» на дороге, – управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов и другие. В отдельных случаях некоторые водители умудряются собрать полный «букет» вышеназванных нарушений, — отметил сотрудник ОГАИ. — Почему водители, лишенные права управления, совершают дорожно-транспортные происшествия? А просто потому, что такая категория водителей управляет автомобилем периодически, когда «очень нужно» и, естественно, теряют навыки управления транспортным средством, забывают Правила дорожного движения.
Евгений Малахевич рассказал о результатах проведенных в Дубровенском районе в І квартале 2020 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение участия в дорожном движении транспортных средств, управляемых водителем без наличия прав на это.
Так, за 1 квартал 2020 года в Дубровенском районе к ответственности привлечен 71 водитель, который управлял транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами. Из 71 нарушения 6 совершено повторно в течение года, и 8 нарушений совершили работники АПК, вследствие чего должностные лица, отвечающие за допуск к участию в дорожном движении, также были привлечены к административной ответственности. Руководителям хозяйств выданы предписания о недопущении к управлению техническими средствами лиц, лишенных либо не имеющих права управления техническими средствами.
— Очень важно, чтобы читатели газеты запомнили сами и передали всем своим близким, что человек, садясь за руль транспортного средства, не имея права управления или передавая управление транспортным средством лицу, не имеющему такого права, совершает грубое нарушение правил дорожного движения, ценой которого может стать потеря жизни и здоровья, — подчеркнул Евгений Малахевич.
Подготовила Елена КОРСАКОВА

 
 
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Высокий показатель травматизма на дорогах во многом объясняется сознательным нарушением Правил дорожного движения отдельными категориями участников дорожного...
 
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