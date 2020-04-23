В столицу Полесья пришёл сервис «Колобайк». Прокатимся?

Источник материала: Полесская правда



В столицу Полесья пришел сервис «Колобайк». Говоря простым языком, это система проката прогулочных велосипедов для поездок по городу.

Жители Пинска уже заметили яркие желтые байки, которые буквально на днях появились в разных точках на улицах города. Воспользоваться системой проката достаточно просто. Нужно лишь скачать мобильное приложение «Колобайк» и привязать к нему свою банковскую карту. Для разблокировки замка велосипеда необходимо отсканировать размещенный на руле или замке специальный QR-код – и в путь! В конце поездки велосипед нужно припарковать в любом видном месте, где это не создаст помех пешеходам, транспорту и коммунальным службам. Оплата списывается после завершения поездки.

– В Пинске уже выставлено 210 велосипедов, а в скором времени их будет 300. Также появятся и 50 электросамокатов. Мы работаем по франшизе известной белорусской фирмы «Колобайк». Думаю, что наш сервис придется по душе пинчанам, ведь он имеет много преимуществ. Во-первых, удобно то, что велосипед доступен круглосуточно, на нем можно быстро передвигаться. Во-вторых, это экологичный и полезный для здоровья вид транспорта. В-третьих, пользователю не нужно заботиться ни о техническом обслуживании велосипеда, ни о его хранении. Что касается инфраструктуры, то в нашем городе велодвижение хорошо развивается, ситуация гораздо лучше, чем во многих других населенных пунктах. К тому же, в Пинске нет маршруток, троллейбусов, у нас от одного конца города до другого всего 10 километров. Можно спокойно проехать это расстояние на велосипеде, не подстраиваясь ни под кого. Рассчитываем на все группы населения, но самые активные пользователи – это, конечно, молодежь. Думаю, что услуга будет востребована не только у горожан, но и у туристов, – рассказал директор «Колобайк-Пинск» Геннадий Суховерхий.

Пинчанам обещают доступные цены на услугу велошеринга, а в будущем и выгодные тарифные планы, возможность приобрести абонемент на месяц. Всю подробную информацию о новом сервисе можно найти на сайте kolobike.by, а также в социальных сетях. Остается лишь призвать пинчан бережно относиться к велосипедам – ведь их состояние зависит от каждого пользователя.

В прошлых выпусках газеты «Полесская правда» мы рассказали о новом сервисе проката велосипедов «Колобайк», который начал работу в Пинске. В редакцию поступили вопросы

от читателей, беспокоящихся о сохранности велосипедов, ведь они расположены в свободном доступе на улицах города. Вдруг их попытаются украсть или сломать?

На вопрос отвечает директор «Колобайк-Пинск» Геннадий Суховерхий:

– В нашем городе начало нового сервиса положено успешно. Однако поступает много комментариев пинчан, беспокоящихся о сохранности желтых байков. Хотелось бы пояснить следующее. Кражи или попытки «по незнанию» забрать велосипеды и самокаты домой или на дачу обречены на провал, так как на них установлены GPS-трекеры. Поэтому мы всегда будем знать, где они находятся. К слову, запчасти к байкам уникальны и больше нигде не могут использоваться. Помимо этого, внешний вид велосипедов, отдельных деталей и узлов также уникален, они будут привлекать внимание как окружающих, так и правоохранительных органов. За порчу имущества грозит административная или уголовная ответственность. Если увидите, что кто-то пытается сломать или присвоить себе арендный велосипед, сделайте фотографию нарушителя и обратитесь к нам или в милицию.

Хотим напомнить о местах, не предназначенных для парковки велосипедов и самокатов. Это частные и закрытые территории, квартиры, подъезды и другие запираемые помещения, зеленая зона, проезжая часть. Нельзя бросать велосипеды на землю. Крыши домов, деревья и реки тоже не подойдут для парковки нашего транспорта. Надеемся на ваше бережное отношение!

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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