Источник материала: БT

Скорость строительства впечатляет: каждую неделю плюс этаж

Акция "Платежные каникулы" - отсрочка платежей на первые полгода

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - это современные каркасно-блочные дома

Комплекс "Минск Мир" построен по принципу "город в городе"

Все дома акции "Минус 10 %" уже строятся

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В многофункциональном комплексе "Минск Мир" акцию "Минус 10 %" продлили до конца месяца Предложение действует для всех домов квартала "Северная Америка" и вне зависимости от способа приобретения жилья - за собственные средства, с привлечением...

Предложение действует для всех домов квартала "Северная Америка" и вне зависимости от способа приобретения жилья - за собственные средства, с привлечением партнерского кредита или в рассрочку от застройщика на срок до 10 лет. Выгодные условия и приятные бонусы рассмотрела иСкорость строительства впечатляет: каждую неделю плюс этаж, а значит еще один шаг к мечте для владельцев квартир. В квартале "Северная Америка" каждый покупатель подберет вариант жилья по душе и по карману - небольшая студия от 28 квадратных метров или евро-трешка в 76 квадратов. И на каждую квартиру в любом доме квартала – минус 10 % от цены на сайте. Но только до 30 апреля, времени осталось совсем немного. А на квартиры в домах "Ванкувер" и "Квебек" действует еще и рассрочка до 10 лет без первоначального взноса. Многие семьи уже воспользовались этим предложением.На bir.by можно забронировать и даже приобрести понравившийся вариант в режиме онлайн, при этом сэкономив до 10 тысяч рублей. Для тех, кто хочет воспользоваться этим вариантом, есть еще один приятный бонус. Акция "Платежные каникулы" - отсрочка платежей на первые полгода. А при оплате половины стоимости квартиры существенные скидки. Таких условий не предлагает никто.Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - это современные каркасно-блочные дома: со скоростными бесшумными лифтами, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой. Квартиры свободной планировки. Высота потолков – почти 3 метра, панорамные окна, застекленные лоджии. Закрытые и благоустроенные дворы с игровыми и спортивными площадками, велодорожкой вокруг всего комплекса. Здесь же построят две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады, поликлинику и торгово-развлекательный центр. В шаговой доступности новый городской парк.Предусмотрено и место для бизнеса - начато строительство международного финансового центра. Поспособствует развитию деловой инициативы развитая инфраструктура. Рядом две будущие станции метро и остановки общественного транспорта.Ближайшие новоселья всего через несколько месяцев. Но успеть купить жилье в квартале "Северная Америка" по выгодной цене нужно до конца апреля. Найти свою идеальную квартиру можно на сайте bir.by, а также в офисах продаж в Минске и 15 городах по всей стране. Вся дополнительная информация по короткому номеру 7675.