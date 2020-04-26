Источник материала: БT





Первый случай заражения COVID-19 в Брестской области был зарегистрирован в начале апреля







Войти в палату врач или медсестра могут раз в день





Для контроля за больными оборудован сестринский пост





По статистике, среди всех больных COVID-19 20 % нуждаются в госпитализации и лишь 5 % в реанимации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Репортаж из Бреста о том, как изменились будни медиков из-за пандемии В это непростое время действительно важно защитить тех, кто, не жалея собственного времени и сил, работает на передовой. Буквально держит руку на пульсе нашего с...

В это непростое время действительно важно защитить тех, кто, не жалея собственного времени и сил, работает на передовой. Буквально держит руку на пульсе нашего с вами здоровья. Медики сегодня действительно настоящие герои, профессионалы, которые стойко держат удар пандемии. Конечно, не забывают они и о своей безопасности. В работе врачи используют различные виды экипировки. В арсенале одноразовые, так называемые противочумные костюмы и костюмы биологической защиты.Чтобы свести к минимуму контакты врачей с больными, областные медучреждения страны перестроили свою работу. Организованы отдельные входы в палаты, разграничены зеленые и красные зоны, за один осмотр специалиста проводятся все необходимые исследования и анализы. Как изменились будни медиков из-за пандемии?Бреста о том, как изменились будни медиков из-за пандемии.jpg" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1587927296354850.jpg" height="544" title="Репортаж из Бреста о том, как изменились будни медиков из-за пандемии.jpg">Репортаж из БрестаБрестская областная больница. Бригада скорой помощи транспортирует пациента с симптомами ОРВИ: температура, кашель, першение в горле. На этом этапе важно оценить состояние легких пациента, исключить серьезные последствия. Если надо - рентген сделают, УЗИ-диагностику здесь же. Уже после тестов и процедур выясним: COVID-19 подтвердился. Больную определили в стационар.Но еще несколько недель до этого корпуса областной больницы были перепрофилированы под инфекционный госпиталь. Здесь были готовы принять пациентов, но все же в некоторых моментах пришлось перестраивать работу и подключить дополнительный медперсонал. Именно для оперативной помощи и безопасности изменили логистику, чтобы минимизировать контакт пациентов и медиков. Задействовали вот такую галерею на открытом воздухе. Это своего рода граница между зеленой и красной зоной. Врачи, проходящие и заходящие в эти боксы, подвергаются особом риску.Перед выходом на передовую медики надевают сразу несколько защитных комбинезонов и перчаток, привлекают ассистентов. Необходима так называемая оценка готовности со стороны.Больше только в случае крайней необходимости. Но этого вполне хватает, чтобы провести все обследования и взять анализы. После этого теста врачи сделают пациентке еще анализ, будут наблюдать и только затем - контрольный тест. Для выписки - обязательная процедура. Выйти из стационара можно только полностью здоровым. Пока же больной прописано дополнительное кислородное насыщение через специальную консоль.Это позволяет визуально оценивать состояние больных, их температуру и проводить динамический осмотр через селекторную связь. А это отделение медики называют зоной повышенной биологической опасности. В реанимации работают исключительно с тяжелыми пациентами. Это один из тех случаев, когда человек самостоятельно дышать не может, а необходимо протезировать функцию дыхания. Действия коллег Андрей Минич контролирует через видеокамеры. Но признается: его участие в процессе скорее редкость. В большинстве случаев и при грамотном лечении даже не нужны аппараты ИВЛ.Резерва и коечного фонда достаточно, говорят здешние специалисты. Из 12 мест на момент съемок занята половина. Кстати, после выписки боксы полностью обрабатываются - предусмотрены специальные дезкамеры. Что касается медперсонала. После обходов и осмотров костюмы врачи утилизируют, принимают душ и регулярно сами сдают тесты. Уберечь родных, коллег, вылечить пациентов - лично для каждого из них важнее собственного здоровья.