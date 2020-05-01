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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Кухарев: как и планировали, мы построим в этом году 4 млн кв. м. жилья 4 млн кв. м. жилья по итогам года. Правительство на днях озвучило цели, стоящие перед строительным комплексом. О том, какие квартиры будут строить, какие...

4 млн кв. м. жилья по итогам года. Правительство на днях озвучило цели, стоящие перед строительным комплексом. О том, какие квартиры будут строить, какие инструменты поддержки использовать. Продолжит тему комментарий вице-премьераПравительство ежегодно утверждает строительные планы, мониторит работу профильных предприятий и предлагает новые механизмы для покупки своих квадратных метров. Это столичный "Керамин". Плитка из этих цехов разлетается на наши стройплощадки, в торговлю, а также хорошо продается за пределы страны. Внутренний спрос в этом году не падает, наоборот в первом квартале даже прибавил. Причина тому - темпы строительства домов. Значит ей и загрузка профильных заводов. Экспорт также не малая доля, а если точно, 60 %, и, конечно, стабильный доход. При высокой конкуренции удается держать марку. Обновляют и ассортимент. Новые виды - плитка больших форматов - как раз под запросы рынков. Сейчас активность на них невысокая, но сказать, что покупатели вовсе отказались от товара, нельзя. Поэтому появляются и новые контракты (видео).При хороших темпах строительства домов. А в этом году цифра в 4 миллиона квадратов значится как главная, важно предложить своему покупателю и возможность купить квартиру. Да. Есть кредитные программы у каждого банка, но там главное условия, помимо своих доходов, еще и доходы поручителей, а также их согласие в случае чего отдать весь заем. С этого года, точнее, середины октября, заработает новый механизм - ипотека. Это когда гарантией возврата денег банку становится недвижимость. Именно та квартира или дом, которые и покупает собственник. Правда, забрать ее банк сможет только в исключительных случаях - если задолженность по основной сумме выше 10 % и при этом просрочка более 3 месяцев (видео).В правительстве считают, что ипотека станет дополнительной возможностью купить свою квартиру. И призывает банки активней включиться в процесс. Пока банки просчитывают условия, потребители надеются на снижение ставок. В деле новый механизм покажет себя уже осенью. Тогда можно будет оценить его выгодность. Параллельно Совмин готовит и еще один документ - Указ о жилищно-строительных сбережениях. Это своеобразная жилищная копилка, только собирают ее не дома, а в банке. И одолжить смогут только тем, кто ее пополнял. И не важно, на учете они нуждающихся или нет.