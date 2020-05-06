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Живые цветы легли к Вечному огню в Брестской крепости

06.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Три дня до Великой Победы. Победы, которую так ждали долгих 4 года. "Беларусь помнит. Помним каждого". По всей стране отдают дань памяти и возлагают цветы к монументам и обелискам на местах кровопролитных сражений. И сегодня в канун большого юбилея мы вспоминаем героев, которые мужественно защищали нашу Родину.

Героев, которые первыми встретились лицом к лицу с врагом, которые первые услышали разрывающиеся снаряды возле своих домов. В Брестской крепости к Вечному огню, у которого захоронены защитники цитадели, легли живые цветы. Память погибших почтили минутой молчания. Подвиг героев Брестской крепости известен далеко за пределами Беларуси. Именно здесь 22-го июня 41-го года началась Великая Отечественная война.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси: "Многие люди сейчас посещают города и знаковые места и отдают дань уважения, памяти. Это очень важный момент. Важно, чтобы мы не забывали и передавали нашим детям. Я не мог не воспользоваться случаем возложить цветы в память тех людей, которые погибли за нас, благодаря которым мы живем".

Светлана Корсунова, жительница г. Бреста: "У меня воевали оба дедушки, один дедушка был генералом железнодорожных войск, участвовал в Сталинградской битве. Для меня, я родилась в Бресте и всю жизнь здесь живу, Брестская крепость имеет большое значение".

Основные торжества пройдут в Брестской крепости 9 Мая. На площадь Церемониалов вынесут одну из реликвий крепости: боевое знамя 393-го отдельного артиллерийского дивизиона. Несмотря на жестокие бои, защитники сумели укрыть его от врага в казематах. И уже после войны нашли для памяти будущих поколений.

 
Теги: Брест
 
 
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Три дня до Великой Победы. Победы, которую так ждали долгих 4 года. "Беларусь помнит. Помним каждого". По всей стране отдают дань памяти и возлагают цветы к монументам...
 
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