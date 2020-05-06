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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Живые цветы легли к Вечному огню в Брестской крепости Три дня до Великой Победы. Победы, которую так ждали долгих 4 года. "Беларусь помнит. Помним каждого". По всей стране отдают дань памяти и возлагают цветы к монументам...

Три дня до Великой Победы. Победы, которую так ждали долгих 4 года. "Беларусь помнит. Помним каждого". По всей стране отдают дань памяти и возлагают цветы к монументам и обелискам на местах кровопролитных сражений. И сегодня в канун большого юбилея мы вспоминаем героев, которые мужественно защищали нашу Родину.Героев, которые первыми встретились лицом к лицу с врагом, которые первые услышали разрывающиеся снаряды возле своих домов. В Брестской крепости к Вечному огню, у которого захоронены защитники цитадели, легли живые цветы. Память погибших почтили минутой молчания. Подвиг героев Брестской крепости известен далеко за пределами Беларуси. Именно здесь 22-го июня 41-го года началась Великая Отечественная война.Основные торжества пройдут в Брестской крепости 9 Мая. На площадь Церемониалов вынесут одну из реликвий крепости: боевое знамя 393-го отдельного артиллерийского дивизиона. Несмотря на жестокие бои, защитники сумели укрыть его от врага в казематах. И уже после войны нашли для памяти будущих поколений.