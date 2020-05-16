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Угрозу немецких "фоккеров" - истребитель Ла-5 - собрать своими руками решили в Буйничах

16.05.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси немало музеев под открытым небом с разнообразной техникой. Интерес к ним со стороны туристов огромный. Ведь где еще встретишь танк времен Великой Отечественной войны или пушку. Еще большая редкость - самолеты. Поэтому преподаватели и ученики колледжа в Буйничах, под Могилевом, решили своими руками собрать угрозу немецких "фоккеров" - истребитель Ла-5 - и подошли к реализации изобретательно - убедился Андрей Ястребов.

Ан-2 - помощник аграриев в посевных кампаниях. Однако после полувека работы в хозяйстве "Рассвет" Кировского района самолет отправили на заслуженный отдых. Чем воспользовались преподаватели и ученики агролесотехнического колледжа в Буйничах. Решили подарить машине новую жизнь. 
Историческая справка. Впервые самолеты "Лавочкина" увидели под Сталинградом. Потом они воевали по всей линии фронта. Курская битва - на таком самолете начал свой боевой счет ас Иван Кожедуб. Боевая машина Алексея Маресьева. Придать очертания истребителя бывшему "кукурузнику" - теперь главная цель конструкторов.  Придется до винтика разобрать. Что за счастье - для учеников колледжа - заглянуть в начинку раритета и на пару минут оказаться за штурвалом. 

Все получится - уверен идейный вдохновитель, руководитель колледжа Георгий Малиновский. При помощи Минобороны здесь удалось создать настоящий музей под открытым небом - с траншеями, техникой-реконструкцией подвига лейтенанта Мильнова во время освобождения Могилева в 1944 году. 

Уже готовы и зенитка - ужас авиации, и трехтонка, которая перевозила боеприпасы, и знаменитая "Катюша". В планах - легендарная полуторка, и, разумеется, истребитель Ла-5, которые займут свое место в музее под открытым небом. 

 
Теги: Могилев
 
 
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В Беларуси немало музеев под открытым небом с разнообразной техникой. Интерес к ним со стороны туристов огромный. Ведь где еще встретишь танк времен Великой...
 
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