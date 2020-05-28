Белорусский фотограф показал, как выглядят брошенные деревни в чернобыльской зоне 34 года спустя
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Источник материала:
Tut.by
Известный белорусский фотограф Сергей Плыткевич (помните его ?) побывал в Полесском радиационном заповеднике и снял покинутые много лет назад людьми деревни. Его фоторепортаж «Чернобыльская зона: умершие деревни» белорусские дюны на сайте PlanetaBelarus.by. опубликован
Бывшая деревня Оревичи, Хойникский район. Совсем рядом с деревней протекала река Припять, во время больших разливов часть Оревичей уходила под воду и местные жители могли передвигаться только на лодках. В самом центре деревни — огромная песчаная гора с настоящими дюнами, на ее северной стороне — очень колоритное деревенское кладбище. Многие дома в Оревичах добротные, хорошо сохранившиеся. Привлекают они не только посетителей Полесского радиационного заповедника, но и животных. Вот на обоях под окном — след от медвежьих когтей. В подполье обосновались дикие пчелы. Медведь их обнаружил, выломал окно, выдрал доски из пола и полакомился медом… Вяз у дома в деревне Жердное. Вряд ли человек позволил бы ему вымахать до таких размеров. Тысячи квадратных километров бывших сельхозугодий стали владениями диких животных. Своеобразный маленький природный рай. Здесь прекрасно себя чувствуют лоси и лисицы, олени и косули, рыси и лошади Пржевальского, пришедшие с украинской территории. Брошенная сельхозтехника в бывшем машинно-тракторном парке деревни Борщевка. Знаменитая станция Масаны. Это ближайшее к Чернобылю место, где вахтовым методом работают сотрудники заповедника. Захоронение радиоактивных отходов возле станции. По словам заместителя директора Полесского заповедника по научной работе Максима Кудина, здесь очень высокое загрязнение. Озеро Персток когда-то было украшением деревни Масаны. Теперь никому не рекомендуют ходить по его берегам — оно самое грязное в Беларуси! В красносельских домах еще можно найти какие-то предметы обихода и игрушки, в остальных деревнях у дорог заповедника все уже давно растащили. Спортзал деревенской школы Памятный камень на въезде в деревню Выгребная Слобода Брагинского района. В ней была целая улица таких сборных домиков. Огромная разница между остатками этих строений и теми домами, которые люди строили для себя. Прямо из окон школы вырастают уже довольно крупные березы. В деревню Крюки не возят туристов — это одно из самых грязных мест белорусской части Чернобыльской зоны. А вот Кожушки — одна из самых невезучих и фотогеничных деревень в Хойникском районе. Она горела несколько раз, последний верховой пожар случился в 2015 году. После него на месте бывшей деревни остались только камины от печей, да сухие яблони и груши. Совсем другая ситуация в Бабчине. Здесь деревья поглотили дома.
Но самое удивительное, что на протяжении десятилетий в этих условиях выживают нарциссы и пионы!
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Известный белорусский фотограф Сергей Плыткевич побывал в Полесском радиационном заповеднике и снял покинутые много лет назад людьми деревни.
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