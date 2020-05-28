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Сельхозорганизации Минской области поощряют перспективных молодых специалистов

28.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Льготное строительство жилья и весомый социальный пакет. Сельхозорганизации Минской области поощряют перспективных молодых специалистов определенными социальными гарантиями и материальной поддержкой. Высокая конкуренция на трудоустройство ежегодно в одном из самых успешных сельхозрайонов области - Несвижском. Надежда Сербиненко расскажет, какие условия для работы молодежи созданы в АПК на юге центрального региона.

Анастасию Ровду можно назвать городской девушкой. До 18 лет она жила в Витебске. Потом - поступление в Горецкую сельхозакадемию и распределение в "Снов". А это постоянная занятость на ферме, шестидневная рабочая неделя. И всего через шесть лет Анастасия становится главным зоотехником одного из крупнейших агрокомбинатов страны. В свои 28.

Анастасия Ровда, главный зоотехник агрокомбината "Снов": "Что меня удивило - как только я приехала сюда, нам сразу дали жилье - двухкомнатную квартиру. Поэтому, конечно, очень хотелось здесь остаться".

Такой стратегии - по поддержке молодых кадров и назначению их на управляющие должности - придерживается руководитель агрокомбината, председатель Агропромышленного союза Беларуси Николай Радоман.

Николай Радоман, председатель агрокомбината "Снов": "Для того, чтобы закрепить молодые кадры на селе, надо им платить достойную зарплату, особенно молодым, дать выходной. Жилье - самое главное. В год мы строим около 30 квартир. В этом году введем 18- и 8-квартирные дома".

В "Снове" всегда много внимания уделяют социальной инфраструктуре. Сам агрогородок, как и ближайшие деревни, по качеству жизни уже мало чем отличаются от города.

Николай Радоман, председатель агрокомбината "Снов":  "У нас соцобъекты: и бассейн, и два тренажерных зала, и два фитнес-центра, музыкальная школа, школа искусств, спортивные секции, куда можно деток отвести, оркестр, ансамбль, театр свой. Конечно, хорошая зарплата - средняя 1100 руб".

В Несвижском же районе - в поселке Альба - наведываемся к семье Скрибо. Оба молодых специалиста также работают в АПК. Интервью с Юлией и Вадимом мы записывали около их нового дома. Через 8 лет они смогут его полностью выкупить. 

Всего в Минской области 660 тысяч сельских жителей. Это самый высокий процент по стране. И как результат - именно центральный регион - традиционный лидер по производству молока, мяса и урожайности зерновых. Только в прошлом году в сельхозорганизации области по распределению прибыли 650 молодых специалистов. Это кадры со свежим взглядом на сельское хозяйство, которые сегодня и создают аграрный сектор нового поколения. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Льготное строительство жилья и весомый социальный пакет. Сельхозорганизации Минской области поощряют перспективных молодых специалистов определенными...
 
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