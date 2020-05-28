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«Вам для чего?» Как TUT.BY попытался получить статистику по COVID-19 на Гомельщине у облздрава
28.05.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг начальник гомельского облздрава Николай Куденьчук отвечал на вопросы жителей области по поводу сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе. Прямая линия началась в 14.00. Дозвониться, скажем прямо, непросто. TUT.BY смог — и попытался выяснить, так какая же все же эпидситуация в регионе? Это те данные, которые уже долгие недели недоступны ни журналистам, ни простым жителям.
— Николай Николаевич, нас интересует статистика по COVID-19 на Гомельщине. Сколько в области заболевших, выздоровевших, умерших?
— Такая статистика — это информация сугубо для служебного пользования. Но могу назвать вам количество выздоровевших — их у нас в области более двух тысяч.
То есть, по логике начальника облздрава, «сугубо для служебного пользования» информация только о заболевших и умерших.
— Эти более двух тысяч человек за какой период выздоровели?
— С конца марта. Это те, кто уже выписались и приступили кто к работе, кто на дачу уехал, кто на реабилитации.
Кстати, послебольничной реабилитации вылечившихся от COVID-19 в области, обращает внимание Николай Куденчук, в регионе уделяется особое внимание.
— Услуга эта пользуется спросом и люди благодарны за нее. Есть она в медицинских стенах — это санаторий «Живица» и наш госпиталь. А есть еще амбулаторная реабилитация, когда человек находится дома под наблюдением медицинских работников.
Правда, сколько сегодня людей проходят такую реабилитацию начальник облздрава тоже решил не говорить.
— Хорошо, а количество умерших с COVID-19 в регионе тогда можете назвать?
— А вам эта информация для чего?
— Я журналист. Для информирования жителей региона об эпидситуации в период пандемии, конечно. Люди волнуются.
— Не надо волноваться. Это информация есть на Белстате — и Минздрав ее уполномочен подавать.
На Белстате, конечно, никакой информации об умерших с COVID-19 в Гомельской области нет, не дает разбивку по регионам и Минздрав — и начальник гомельского облздрава Николай Куденьчук не знать этого не может.
Но наш разговор уже закончился.
Напомним, в Беларуси,
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В четверг начальник гомельского облздрава Николай Куденьчук отвечал на вопросы жителей области по поводу сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе.
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