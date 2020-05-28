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Прогноз погоды на 29 мая

28.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины. Внимание! Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! 29 мая ночью по юго-востоку, днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В ночные часы по юго-востоку республики ожидаются грозы, временами сильные дожди. 30-31 мая (суббота-воскресенье) сохранится ветреная дождливая погода.

 
 
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Погодные условия будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины. Внимание! Предупреждение о неблагоприятных...
 
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