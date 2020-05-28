Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские птицы первыми в мире получили свои мобильные номера А знаете ли вы, что Беларусь стала первой страной в мире, где у птиц появились персональные телефонные номера. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны"...

А знаете ли вы, что Беларусь стала первой страной в мире, где у птиц появились персональные телефонные номера. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" в тандеме с одним из ведущих мобильных операторов страны решила помочь людям выйти на связь с природой в буквальном смысле.Первые личные мобильные номера появились сразу у 10 птиц. Среди них известные многим соловей, снегирь, черный дрозд, зяблик, серая неясыть, щегол. А также птицы, которые не так на слуху: вяхирь, зарянка, лазоревка и крапивник. Кстати, выбирали не методом тыка, а прицельно.И еще, именно этих представителей пернатых белорусы могут услышать в парках, лесах, а иногда и просто, открыв окно собственной квартиры. И если раньше вы были не в курсе, кто там причудливо свистит и чирикает за окном, то сейчас есть возможность расширить свои познания.Кстати, звонки на все 10 номеров бесплатны. Исключение составляют только те, кто находится в роуминге. Интересно, что сперва звонящий попадает на так называемого птичьего секретаря, чьи роли примерили на себя актеры Купаловского театра Роман Подоляко и Кристина Дробыш.Ну что, все заняты и некому поднять вам настроение, воспользуйтесь ситуацией, позвоните дрозду, он с радостью откликнется. Осталось добавить, чтобы услышать пение птиц, достаточно просто набрать специальные номера:+375 (44) 500-66-10 - серая неясыть;+375 (44) 500-66-11 - черный дрозд;+375 (44) 500-66-12 - соловей;+375 (44) 500-66-13 - вяхирь;+375 (44) 500-66-14 - снегирь;+375 (44) 500-66-15 - лазоревка;+375 (44) 500-66-16 - черноголовый щегол;+375 (44) 500-66-17 - зарянка;+375 (44) 500-66-18 - зяблик;+375 (44) 500-66-19 - крапивник.