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Белорусские птицы первыми в мире получили свои мобильные номера
28.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА знаете ли вы, что Беларусь стала первой страной в мире, где у птиц появились персональные телефонные номера. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" в тандеме с одним из ведущих мобильных операторов страны решила помочь людям выйти на связь с природой в буквальном смысле.
Первые личные мобильные номера появились сразу у 10 птиц. Среди них известные многим соловей, снегирь, черный дрозд, зяблик, серая неясыть, щегол. А также птицы, которые не так на слуху: вяхирь, зарянка, лазоревка и крапивник. Кстати, выбирали не методом тыка, а прицельно.
Александр Винчевский, орнитолог, директор ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны": "Мы выбирали самых или голосистых, или ярких птиц. Там есть зарянка-малиновка, которая очень красивая. Самая невзрачная, наверное, из этих птиц - соловей, потому что он коричневый, похож на камышовок для не специалиста, но по голосу это номер 1".
И еще, именно этих представителей пернатых белорусы могут услышать в парках, лесах, а иногда и просто, открыв окно собственной квартиры. И если раньше вы были не в курсе, кто там причудливо свистит и чирикает за окном, то сейчас есть возможность расширить свои познания.
Александр Винчевский, орнитолог, директор ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны": "Упростить человеку доступ к живой природе, даже с помощью телефона, ну, люди ж по-разному, кто-то в больнице слушает, длительно на карантине сидят, соловей поет только вечером, хочется его послушать днем, совы уже отпели. Это же инициатива, она не на месяц и не на два. От абонентской платы и освободит, и мы можем слушать и не только 10 этих видов".
Кстати, звонки на все 10 номеров бесплатны. Исключение составляют только те, кто находится в роуминге. Интересно, что сперва звонящий попадает на так называемого птичьего секретаря, чьи роли примерили на себя актеры Купаловского театра Роман Подоляко и Кристина Дробыш.
Ну что, все заняты и некому поднять вам настроение, воспользуйтесь ситуацией, позвоните дрозду, он с радостью откликнется. Осталось добавить, чтобы услышать пение птиц, достаточно просто набрать специальные номера:
+375 (44) 500-66-10 - серая неясыть;
+375 (44) 500-66-11 - черный дрозд;
+375 (44) 500-66-12 - соловей;
+375 (44) 500-66-13 - вяхирь;
+375 (44) 500-66-14 - снегирь;
+375 (44) 500-66-15 - лазоревка;
+375 (44) 500-66-16 - черноголовый щегол;
+375 (44) 500-66-17 - зарянка;
+375 (44) 500-66-18 - зяблик;
+375 (44) 500-66-19 - крапивник.
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А знаете ли вы, что Беларусь стала первой страной в мире, где у птиц появились персональные телефонные номера. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны"...
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