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Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СНГ
03.06.2020 19:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРейтинг подготовил портал ТурСтат ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается сегодня. В исследовании учитывалась длина городских велодорожек и велополос, велосипедных маршрутов, а также число прокатных велосипедов на велостанциях.
Лучшие велогорода СНГ
Москва
Санкт-Петербург
Минск
Казань
Екатеринбург
Калининград
Самара
Воронеж
Нижний Новгород
Сочи
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Рейтинг подготовил портал ТурСтат ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается сегодня. В исследовании учитывалась длина городских велодорожек и велополос,...
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