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С 12 июня в столичные школы можно подавать документы о приеме первоклашек

08.06.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице в этом году в первые классы планируют принять более 24,2 тысяч детей. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В комитете по образованию Мингорисполкома отмечают, который год подряд количество первоклашек увеличивается. Например, в учебном году 2020/2021 их станет больше практически на тысячу. Документы в первые классы надо подать с 12 июня по 15 августа. Однако если родители захотят выбрать другую школу или гимназию, а не ту, которая закреплена за микрорайоном по месту жительства, у них есть на это право.

— В этом случае в дни личного приема у директора можно подать заявление о приеме ребенка на возможные свободные места. С 16 по 28 августа будет работать комиссия, которая и вынесет решение о зачислении. Следует отметить, что одним из критериев отбора является очередность подачи заявления, — отметили в комитете.

Чтобы ребенка приняли в первый класс, нужно подать определенный перечень документов. Среди них — медицинская справка установленного образца. В одной из детских столичных поликлиник журналистам сообщили: никаких изменений в процедуре получения медицинского документа из-за эпидемической ситуации нет. Родители берут талоны к специалистам и, начиная с педиатра, проходят вместе с ребенком комиссию.

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Теги: Минск
 
 
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В столице в этом году в первые классы планируют принять более 24,2 тысяч детей. В этом году их на тысячу больше.
 
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