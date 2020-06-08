|
Граффити "#раЗАм" украсило Курасовщину
08.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКрасочный подарок в рамках проекта "Мой родный кут" подготовила молодежь Минска. Сюрпризом для жителей Курасовщины стало открытие живописного граффити "#раЗАм".
Илона Илларионова, координатор проектор Минской городской организации БРСМ: "В 2020 год мы вошли под девизом "Единение". Мы должны быть разом всегда и везде, особенно, в период, значимый для нашей страны".
Над созданием самого протяженного мурала столицы трудились художники стрит-арт, минчане, студенты Академии искусств, Илья Трусковский и Иван Колтович. На роспись невзрачной гаражной стены длиной в 350 метров ребята потратили около трех недель и много баллончиков аэрозольной краски. Говорят, для прорисовки деталей им пригодились и кисти. Художники надеются, что работа придется по душе минчанам и гостям столицы.
Иван Колтович, художник стрит-арт: "Конечно, хотелось бы, чтобы люди замечали. Мы не раз уже видели гуляющих людей с детьми. И они идут уже не просто по дороге, а подходят непосредственно поближе, чтобы рассмотреть персонажи. Некоторые фотографируются".
Илья Трусковский, художник стрит-арт: "Я ощущал ответственность, гордость и желание проявить себя по полной. Работали мы со всей отдачей и в плохую погоду, и в хорошую. С раннего утра и до вечера".
На граффити в классических образах отражена связь поколений белорусов. Полотно показывает традиционные народные занятия - сев, сенокос, рыбалку, а также праздники Купалье и "Дажынкi".
Илья Трусковский, художник стрит-арт: "Самое сложное было уловить образ белоруса, его состояние. Из всех собрать одного, чтобы это было и узнаваемо, и как-то близко человеку. У нас получился белорус мудрый и в то же время веселый. Он сочетает в себе и какие-то хозяйственные качества, и умение отдохнуть и повеселиться. Такой вот у нас белорус".
Не обошлось без гордости отечественного машиностроения - огромного "БелАЗа", трактора "Беларус", комбайнов. Ну, и как же без достопримечательностей страны: Мирский замок, костел Святого Симеона и святой Елены. А в центре арт-объекта, конечно же, символ Беларуси - могучий зубр. Привлекают внимание и элементы национального орнамента - молодость, огонь, семья, расцвет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красочный подарок в рамках проекта "Мой родный кут" подготовила молодежь Минска. Сюрпризом для жителей Курасовщины стало открытие живописного граффити "#раЗАм". ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)