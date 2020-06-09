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Рынок труда - 2020. Интервью с Ириной Костевич сегодня сразу после "Панорамы"
09.06.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшинство белорусов работает в промышленности, на втором месте торговля, затем - частный бизнес и образование. Как сейчас выглядит рынок труда - спрос и предложение? Сколько в банке вакансий адресов от нанимателей? А также поддержка работников, кто вынужден по объективным причинам пока трудиться неполный рабочий день. Ответы в
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Большинство белорусов работает в промышленности, на втором месте торговля, затем - частный бизнес и образование. Как сейчас выглядит рынок труда - спрос и...
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