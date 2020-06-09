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Рыбак под Могилевом поймал огромного сазана. Только посмотрите на улов!

09.06.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчанин Павел Табачков поймал огромного сазана весом 14,68 кг — и поделился фото улова в соцсетях. Говорит, таких крупных сазанов до этого он не видел. И не слышал, чтобы в озере в деревне Дубинка — а именно оттуда рыба — ловили такие экземпляры.


Фото: Павел Табачков, vk.com/id121382867

На озеро в деревне Дубинка под Могилевом Павел заехал 2 июня после работы. Хотел, говорит, часик отдохнуть после городской суеты. Вообще, ехал на окуня, но тот не давался. При очередном забросе спиннинга не просто клюнуло — шнур начал стремительно разматываться.

— Я начал бегать по берегу. Борьба с трофеем длилась не меньше получаса. Я до последнего не верил, что вытяну такого гиганта, — вспоминает Павел и говорит, что этих впечатлений ему на всю жизнь хватит.


Фото: Павел Табачков, vk.com/id121382867

Павел не слышал, чтобы в озере в деревне Дубинка до него кому-то попадались подобные экземпляры рыбы.

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Теги: Могилев
 
 
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Павел Табачков говорит, что таких крупных экземпляров сазана он еще не видел.
 
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