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В Гродно сотрудница торгового центра внезапно родила прямо на рабочем месте

09.06.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно у сотрудницы торгового центра «Парус» в микрорайоне Ольшанка 39-летней Елены Жарковской неожиданно начались схватки. Пока скорая помощь ехала, женщина самостоятельно родила, — сообщает hrodna.life.


Фото: astogroup.by

Елена Жарковская работает уборщицей в торговом центре. Про беременность Елены на работе почти никто не знал. Роды были преждевременными — она родила на восьмом месяце беременности. Это ее шестой ребенок.

 — Я сама не ожидала, что все так произойдет, — говорит Елена. — Резко начались схватки, и мне вызвали скорую. Не дождавшись медиков, я начала рожать в администраторской торгового центра.

Помогали женщине коллеги: уборщица и администратор торгового центра.

 — Когда приехали медики, они оперативно помогли мне и малышу. Отрезали пуповину и отвезли нас в больницу. Родился мальчик, назвали Никита. Такое имя придумал отец малыша.

Мать и ребенок сейчас в роддоме. С ними все в порядке. Малыш здоров, но пока дышит при помощи кислородной маски.

Коллега роженицы, которую тоже зовут Елена, говорит, что принимала роды впервые в жизни.

 — В основном она все сама сделала. Стала на коленки и начала рожать. Появилась головка — и дальше я уже помогала. Ребенка положила на халат и держала пуповину, а вскоре пришли медики и помогли. Я хоть и пенсионерка, но впервые в жизни с таким столкнулась. До сих пор дрожу.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно у сотрудницы торгового центра «Парус» в микрорайоне Ольшанка 39-летней Елены Жарковской неожиданно начались схватки. Пока скорая помощь ехала, женщина...
 
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