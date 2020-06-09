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Выдача сертификатов ЦТ в Беларуси стартует 24 июля
09.06.2020 13:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА за резервные дни - с 29 июля.
По словам директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, абитуриентам хватит времени, чтобы подать документы для участия в конкурсах в высшие и средние специальные учебные заведения.
Начнется тестирование с 25 июня, а по наиболее популярным предметам - русскому языку и математике - его проведут в течение двух дней по каждому предмету. При этом абитуриент не может сам выбирать дату участия в тестировании. Что касается самих тестов для ЦТ, то их структура и уровень сложности не изменились.
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А за резервные дни - с 29 июля. По словам директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, абитуриентам хватит времени, чтобы подать документы...
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