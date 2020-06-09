Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выдача сертификатов ЦТ в Беларуси стартует 24 июля А за резервные дни - с 29 июля. По словам директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, абитуриентам хватит времени, чтобы подать документы...

А за резервные дни - с 29 июля.По словам директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, абитуриентам хватит времени, чтобы подать документы для участия в конкурсах в высшие и средние специальные учебные заведения.Начнется тестирование с 25 июня, а по наиболее популярным предметам - русскому языку и математике - его проведут в течение двух дней по каждому предмету. При этом абитуриент не может сам выбирать дату участия в тестировании. Что касается самих тестов для ЦТ, то их структура и уровень сложности не изменились.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите