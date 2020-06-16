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Волонтеры и сотрудники Красного Креста стали донорами крови
16.06.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВолонтеры и сотрудники Красного Креста Полесского региона присоединились к республиканской благотворительной акции. На базе Областного центра трансфузиологии 20 человек стали донорами крови и ее компонентов на безвозмездной основе. В ближайшие дни к инициативе присоединятся и райцентры Гомельской области. К слову, в Гомельском областном центре трансфузиологии в год проводят 28 000 донаций крови и ее компонентов. Здесь уже заготовлено 42 плазменные дозы анти-COVID-19.
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Волонтеры и сотрудники Красного Креста Полесского региона присоединились к республиканской благотворительной акции. На базе Областного центра трансфузиологии 20...
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