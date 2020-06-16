Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волонтеры и сотрудники Красного Креста стали донорами крови Волонтеры и сотрудники Красного Креста Полесского региона присоединились к республиканской благотворительной акции. На базе Областного центра трансфузиологии 20...

Волонтеры и сотрудники Красного Креста Полесского региона присоединились к республиканской благотворительной акции. На базе Областного центра трансфузиологии 20 человек стали донорами крови и ее компонентов на безвозмездной основе. В ближайшие дни к инициативе присоединятся и райцентры Гомельской области. К слову, в Гомельском областном центре трансфузиологии в год проводят 28 000 донаций крови и ее компонентов. Здесь уже заготовлено 42 плазменные дозы анти-COVID-19.