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На капитана буксира, который столкнулся в Гомеле с лодкой - и погиб рыбак, завели уголовное дело
22.06.2020 12:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении капитана буксира, который 14 июня столкнулся с рыбацкой лодкой — и в результате погиб рыбак. Об этом
По данным следствия, 14 июня капитан буксира-толкача речного порта «Гомель» толкал вперед грузоподъемный плавучий кран по Сожу от затона Осовцы к речному порту. Примерно в 7 часов 50 минут судоводитель совершил столкновение со стоявшим впереди на якоре в пределах судового хода маломерным гребным судном. В результате столкновения лодка, в которой находились два рыбака, опрокинулась и затонула. Один из мужчин схватился за трос на плавкране и повис на нем, второй оказался под водой.
Следственный комитет начал проверку — и вот сегодня стало известно, что в отношении капитана буксира возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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Напомним, утром 14 июня в Гомеле в районе центрального пляжа буксир столкнулся с рыбацкой лодкой. Судно затонуло. Работники ОСВОДа спасли двоих рыбаков. Один из них...
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