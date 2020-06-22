На капитана буксира, который столкнулся в Гомеле с лодкой - и погиб рыбак, завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении капитана буксира, который 14 июня столкнулся с рыбацкой лодкой — и в результате погиб рыбак. Об этом сообщили в СК.





Напомним, утром 14 июня в Гомеле в районе центрального пляжа буксир столкнулся с рыбацкой лодкой. Судно затонуло. Работники ОСВОДа спасли двоих рыбаков. Один из них был без сознания, его доставили в реанимацию. Спустя насколько часов 73-летний мужчина умер.





По данным следствия, 14 июня капитан буксира-толкача речного порта «Гомель» толкал вперед грузоподъемный плавучий кран по Сожу от затона Осовцы к речному порту. Примерно в 7 часов 50 минут судоводитель совершил столкновение со стоявшим впереди на якоре в пределах судового хода маломерным гребным судном. В результате столкновения лодка, в которой находились два рыбака, опрокинулась и затонула. Один из мужчин схватился за трос на плавкране и повис на нем, второй оказался под водой.

Следственный комитет начал проверку — и вот сегодня стало известно, что в отношении капитана буксира возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи устанавливают очевидцев происшествия и просят обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: 69−30−50, (8029) 33−33−205.