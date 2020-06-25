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Откуда нефтепродукты? Химик объясняет, что нашла минская санстанция в водопроводной воде

25.06.2020 14:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В письме Главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк говорится: в воде обнаружили нефтепродукты и не соответствует требованиям перманганатная окисляемость. TUT.BY попросил химика объяснить, что это значит.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В распоряжении редакции TUT.BY оказалось письмо Главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк, направленное в администрации Фрунзенского и Московского районов, а также Минское городское жилищное хозяйство. Оно датировано 24 июня.

«…По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям Санитарных правил и норм по следующим показателям: запах при 20 ºС и 60 ºС, перманганатная окисляемость, нефтепродукты. В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам».

Проще говоря, эту воду пить нельзя. Химик Александр, к которому мы обратились за комментарием, обращает внимание: из этого письма непонятно, какое это превышение. Цифры в документе не приведены.

— Судя по документу, превышение по двум пунктам, но что показали лабораторные исследования, неясно. По нормам предельно допустимые концентрации перманганатной окисляемости — 5 мг/л, нефтепродуктов — 0,1 мг/л, — уточняет специалист. — В принципе окисляются все органические вещества. Что это может быть? Как нефтепродукты, так и бактерии. Превышение параметров по окисляемости, скорее всего, связано с бактериальным взрывом: слишком много бактерий размножилось. Что же касается содержания в воде нефтепродуктов, это объясняется следующим: сейчас многие водители приезжают отдыхать к воде (вода во Фрунзенский, частично Октябрьский и Московский поступает из Вилейского водохранилища — Прим. TUT.BY), из их авто вытекают масла и бензин и все это дождями смывает в водоемы, озера.

Александр видел в интернете фотографии людей, которые пострадали от некачественной воды: они жаловались на сыпь и ожоги. По мнению химика, к этому вряд ли привел бактериальный взрыв. Возможно, водоканал начал промывать трубопроводы бактерицидом, дезсредствами — и это стало причиной обращения минчан за медицинской помощью.

 
Теги: Минск
 
 
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В письме Главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк говорится: в воде обнаружили нефтепродукты и не соответствует требованиям перманганатная окисляемость....
 
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