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Откуда нефтепродукты? Химик объясняет, что нашла минская санстанция в водопроводной воде
25.06.2020 14:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В письме Главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк говорится: в воде обнаружили нефтепродукты и не соответствует требованиям перманганатная окисляемость. TUT.BY попросил химика объяснить, что это значит.
В распоряжении редакции TUT.BY
«…По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям Санитарных правил и норм по следующим показателям: запах при 20 ºС и 60 ºС, перманганатная окисляемость, нефтепродукты. В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам».
Проще говоря, эту воду пить нельзя. Химик Александр, к которому мы обратились за комментарием, обращает внимание: из этого письма непонятно, какое это превышение. Цифры в документе не приведены.
— Судя по документу, превышение по двум пунктам, но что показали лабораторные исследования, неясно. По нормам предельно допустимые концентрации перманганатной окисляемости — 5 мг/л, нефтепродуктов — 0,1 мг/л, — уточняет специалист. — В принципе окисляются все органические вещества. Что это может быть? Как нефтепродукты, так и бактерии. Превышение параметров по окисляемости, скорее всего, связано с
Александр видел в интернете фотографии людей, которые пострадали от некачественной воды: они жаловались на сыпь и ожоги. По мнению химика, к этому вряд ли привел бактериальный взрыв. Возможно, водоканал начал промывать трубопроводы бактерицидом, дезсредствами — и это стало причиной обращения минчан за медицинской помощью.
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В письме Главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк говорится: в воде обнаружили нефтепродукты и не соответствует требованиям перманганатная окисляемость....
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