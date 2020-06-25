ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вадим Девятовский: Белорусы привыкли к стабильности и спокойствию, этим нужно дорожить

25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский: "…Через погромы, агрессию и провокации, далеко не всегда направленные на изменения к лучшему, невозможно движение вперед. Нарушается равновесие в обществе, приводящее к войнам, экономическому спаду и, к большому сожалению, по многим важным вопросам к точке невозврата. К счастью, в Беларуси этого нет. У нас гораздо спокойнее, и все это благодаря усилиям руководства страны во главе с Президентом. Государство делает все возможное, чтобы развитие страны не замедлялось, сохраняя при этом самую важную для нас ценность – независимость". 



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский: "…Через погромы, агрессию и провокации, далеко не всегда направленные на изменения к...
 
Новости дня
Новости общества
 
Студент, задержанный в очереди к Symbal.by: «Был уверен, что никто нас ловить не будет, но ошибся»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика