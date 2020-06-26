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Двойной праздник в Витебске
26.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня Витебск отмечает 1046 лет со дня основания города и 76-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Один из древнейших городов Беларуси, крупный административный и промышленный центр Витебск, согласно летописи, в 974 году основала киевская княгиня Ольга. Сегодня территория областного центра - более 12 тысяч гектаров. В годы войны город был почти полностью разрушен. 26 июня 1944 года освободителей вышли встречать оставшиеся в живых 118 жителей. В память о героических событиях к Вечному огню на площади Победы легли живые цветы.
Награды выдающимся жителям ВитебскаВ канун праздничных дат в Витебске наградили девять лауреатов почетного звания "Витебчанин года". Каждый из них внес значительный вклад в социально-экономическое, научное и культурное развитие своего города.
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Сегодня Витебск отмечает 1046 лет со дня основания города и 76-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Один из...
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