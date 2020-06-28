Спортплощадка в беспорядке? Звоните на «горячую линию»

Источник материала: Полымя

Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся контрольно-аналитические мероприятия по вопросу содержания спортивных плоскостных сооружений и внутри дворовых детских площадок, созданию на них безопасных условий пребывания.

Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что в ряде случаев собственниками спортивных плоскостных сооружений и внутри дворовых детских площадок не принимаются должные меры по их содержанию, а именно, отсутствует резиновое покрытие, не отремонтировано ограждение площадок и качели, не обновлена покраска плоскостных спортивных сооружений и имеющихся игровых сооружений. В ряде случаев не обеспечены безопасные условия пребывания детей на игровых площадках (гвозди, битые кирпичи, пустые бутылки).

С целью предотвращения и выявления нарушений требований законодательства по содержанию спортивных плоскостных сооружений и внутри дворовых детских площадок, а также об имеющихся проблемах в обеспечении безопасных условий пребывания в Комитете государственного контроля Гродненской области с 25 по 30 июня 2020 года будут работать телефоны «горячей линии»: в г. Гродно (8-0152) 79 88 17 и 79 88 40, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.