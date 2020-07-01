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Люди снова жаловались на качество воды. «Минскводоканал»: отклонений в пробах не нашли
01.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане с нескольких улиц вчера опять сообщали о проблемах с водой — говорят, снова была вонючей. «Минскводоканал» в ответ
«Сотрудники УП «Минскводоканал» продолжают работать в круглосуточном режиме, как и все предыдущие дни. Наша ключевая задача сегодня — мониторинг ситуации с качеством воды у потребителей. Предприятие реагирует на все сообщения о качестве воды, поступающие через службу 115 и в нашу диспетчерскую службу, — сообщает сайт предприятия. — По каждому обращению выезжают специалисты для того, чтобы оценить качество воды и взять образцы для анализа.
Санитарно-эпидемиологическая служба также отбирает пробы для исследований.
29 июня лаборанты химико-бактериологической лаборатории взяли 59 проб по обращениям граждан. Результаты подтверждают безопасность исследованной питьевой воды и ее полное соответствие требованиям нормативных документов, сообщает «Минскводоканал». Большую таблицу с данными по качеству воды за понедельник можно посмотреть
Обращения за вторник 30 июня касались запаха воды.
«По результатам исследований в абсолютном большинстве проб фиксируется хлорный запах. Это обусловлено технологией водоподготовки питьевой воды и обеспечивает ее безопасность», — пишут на сайте предприятия.
«Минскводонал» перечисляет адреса квартир, где сотрудники лаборатории отбирали воду на исследования. Вот они: улицы Мельникайте, 16, Лынькова, 17, 99, П. Глебки, 80, Ольшевского, 73, Д. Сердича, 30, 56, проспект Пушкина, 3, 61, 81, улицы Ольшевского, 41, Матусевича, 4 к 2, Волоха, 37, Я. Мавра, 27, Одоевского, 35, 37, Притыцкого, 10, 38, Жудро, 4, 37.
По информации за 30 июня, никаких отклонений в качественных показателях воды не выявили. Вот результаты анализов за этот день.
Пробы брали также в квартире по улице Маяковского, 15, в детском саду по улице Скрыганова 2а, в магазине по улице Ольшевского, 28 и на насосной станции «Масюковщина».
«Минскводоканал» добавляет, что от жителей города продолжают поступать заявки на подвоз питьевой воды в автоцистернах. Предприятие понимает обеспокоенность граждан и готово идти им навстречу, организовывая дежурство автомобилей с питьевой водой по адресам с наибольшим количеством запросов.
«При этом обращаем ваше внимание на то, что качество питьевой воды во всех районах города Минска по проанализированным показателям соответствует нормам», — сообщают на предприятии.
Коллектив «Минскводоканала» приносит жителям города свои извинения за сложившуюся ситуацию и сопряженные с ней неудобства.
Что случилось с водой
Позже выяснилось, что проблемы с водой
Сообщалось об ухудшении качества воды и в некоторых других районах Минска.
Минчане активно
Вечером 26 июня главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк не рекомендовала пить воду из-под крана в проблемных районах. 27 июня запрет был
Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович накануне заявил, что
Сообщалось, что пострадавшие от грязной воды минчане смогут
По факту попадания в минский водопровод некачественной воды возбудили
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Минчане с нескольких улиц вчера опять сообщали о проблемах с водой - говорят, снова была вонючей. «Минскводоканал» в ответ рассказал, как мониторит качество воды и...
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