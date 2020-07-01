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Люди снова жаловались на качество воды. «Минскводоканал»: отклонений в пробах не нашли

01.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане с нескольких улиц вчера опять сообщали о проблемах с водой — говорят, снова была вонючей. «Минскводоканал» в ответ рассказал, как мониторит качество воды и показал результаты проб за 29 и 30 июня.


Очередь за питьевой водой в минском микрорайоне Сухарево 24 июня. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Сотрудники УП «Минскводоканал» продолжают работать в круглосуточном режиме, как и все предыдущие дни. Наша ключевая задача сегодня — мониторинг ситуации с качеством воды у потребителей. Предприятие реагирует на все сообщения о качестве воды, поступающие через службу 115 и в нашу диспетчерскую службу, — сообщает сайт предприятия. — По каждому обращению выезжают специалисты для того, чтобы оценить качество воды и взять образцы для анализа.

Санитарно-эпидемиологическая служба также отбирает пробы для исследований.

29 июня лаборанты химико-бактериологической лаборатории взяли 59 проб по обращениям граждан. Результаты подтверждают безопасность исследованной питьевой воды и ее полное соответствие требованиям нормативных документов, сообщает «Минскводоканал». Большую таблицу с данными по качеству воды за понедельник можно посмотреть здесь.

Обращения за вторник 30 июня касались запаха воды.

«По результатам исследований в абсолютном большинстве проб фиксируется хлорный запах. Это обусловлено технологией водоподготовки питьевой воды и обеспечивает ее безопасность», — пишут на сайте предприятия.

«Минскводонал» перечисляет адреса квартир, где сотрудники лаборатории отбирали воду на исследования. Вот они: улицы Мельникайте, 16, Лынькова, 17, 99, П. Глебки, 80, Ольшевского, 73, Д. Сердича, 30, 56, проспект Пушкина, 3, 61, 81, улицы Ольшевского, 41, Матусевича, 4 к 2, Волоха, 37, Я. Мавра, 27, Одоевского, 35, 37, Притыцкого, 10, 38, Жудро, 4, 37.

По информации за 30 июня, никаких отклонений в качественных показателях воды не выявили. Вот результаты анализов за этот день. 


Скриншот: «Минскводоканал»

Пробы брали также в квартире по улице Маяковского, 15, в детском саду по улице Скрыганова 2а, в магазине по улице Ольшевского, 28 и на насосной станции «Масюковщина».

«Минскводоканал» добавляет, что от жителей города продолжают поступать заявки на подвоз питьевой воды в автоцистернах. Предприятие понимает обеспокоенность граждан и готово идти им навстречу, организовывая дежурство автомобилей с питьевой водой по адресам с наибольшим количеством запросов.

«При этом обращаем ваше внимание на то, что качество питьевой воды во всех районах города Минска по проанализированным показателям соответствует нормам», — сообщают на предприятии.

Коллектив «Минскводоканала» приносит жителям города свои извинения за сложившуюся ситуацию и сопряженные с ней неудобства.

Что случилось с водой

Проблемы с водой у жителей Московского и Фрунзенского районов Минска начались утром 24 июня. К полуночи на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно.

Позже выяснилось, что проблемы с водой затронули около 2,5 тысячи домов. В пострадавшие районы власти организовали подвоз питьевой воды. Люди выстраивались в огромные очереди к источникам питьевой воды. В магазинах воду разбирали мгновенно: спрос вырос в 10−15 раз, сообщали в МАРТ.

Сообщалось об ухудшении качества воды и в некоторых других районах Минска.

Минчане активно помогали друг другу: горожане подвозили воду пожилым людям, мамам с маленькими детьми, в детские дома, больницы.

Вечером 26 июня главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк не рекомендовала пить воду из-под крана в проблемных районах. 27 июня запрет был снят.

Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович накануне заявил, что причина некачественной воды — в водоводе, в котором выполнялись ремонтные работы. 26 июня он был отключен.

Сообщалось, что пострадавшие от грязной воды минчане смогут не платить за воду в июне.

По факту попадания в минский водопровод некачественной воды возбудили уголовное дело за служебную халатность.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане с нескольких улиц вчера опять сообщали о проблемах с водой - говорят, снова была вонючей. «Минскводоканал» в ответ рассказал, как мониторит качество воды и...
 
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