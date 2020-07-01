ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по работе с населением

01.07.2020 12:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

От зарплат и возведения жилья до строительства дорог и развития целых отраслей. Дополнительные меры по решению актуальных вопросов белорусов содержатся в распоряжении Президента, подписанном сегодня. Ранее, напомним, Глава государства поставил задачу перед Администрацией Президента активнее работать с населением, быть более внимательными к проблемам граждан: слышать каждого! Документ актуализировал вопросы, которые волнуют население как в больших городах, так и в регионах. Это медицина, ЖКХ, строительство, реконструкция дорог, сфера услуг. Немаловажное направление - вопросы, связанные с социальной политикой, ценообразованием, выплатой зарплат. 

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Серьезно их можно разделить на два блока. Это те задачи, которые являются стратегическими для местной власти, для правительства,  и второе направление -  конкретные мероприятия, которые могут быть уже реализованы в этом, следующем году, по развитию конкретных регионов, по реализации конкретных программ. Непосредственно в Минской области запланировано построить ряд объектов социального назначения,  в том числе в системе образования, детские дошкольные учреждения в ряде городов. Это Дзержинск, Солигорск, Заславль, если говорить в целом по стране. Это вопросы развития Могилева, Полоцкого района, Пинска и многих других.

Серьезное внимание уделено вопросам жилищной политики, дальнейшего развития, выделения средств на строительство арендного жилья, жилья для военнослужащих, а также обустройство военных городков, которые, в частности, имеются в Борисове. То есть в этом распоряжении отражены все первоочередные задачи и стратегические". 


На личном контроле Президента


Документ ляжет в основу плана конкретных мероприятий, направленных на решение этих вопросов. А его исполнение будет на личном контроле Александра Лукашенко. Администрация Президента совместно с Комитетом госконтроля будет мониторить реализацию принятых мер и ежеквартально докладывать Главе государства.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От зарплат и возведения жилья до строительства дорог и развития целых отраслей. Дополнительные меры по решению актуальных вопросов белорусов содержатся в...
 
Новости дня
Новости общества
 
2,5 года «домашней химии» получил экс-директор школы за смерть мальчишки на стадионе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика