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На личном контроле Президента

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по работе с населением От зарплат и возведения жилья до строительства дорог и развития целых отраслей. Дополнительные меры по решению актуальных вопросов белорусов содержатся в...

От зарплат и возведения жилья до строительства дорог и развития целых отраслей. Дополнительные меры по решению актуальных вопросов белорусов содержатся в распоряжении Президента, подписанном сегодня. Ранее, напомним, Глава государства поставил задачу перед Администрацией Президента активнее работать с населением, быть более внимательными к проблемам граждан: слышать каждого! Документ актуализировал вопросы, которые волнуют население как в больших городах, так и в регионах. Это медицина, ЖКХ, строительство, реконструкция дорог, сфера услуг. Немаловажное направление - вопросы, связанные с социальной политикой, ценообразованием, выплатой зарплат.Документ ляжет в основу плана конкретных мероприятий, направленных на решение этих вопросов. А его исполнение будет на личном контроле Александра Лукашенко. Администрация Президента совместно с Комитетом госконтроля будет мониторить реализацию принятых мер и ежеквартально докладывать Главе государства.