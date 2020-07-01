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Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по работе с населением
01.07.2020 12:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОт зарплат и возведения жилья до строительства дорог и развития целых отраслей. Дополнительные меры по решению актуальных вопросов белорусов содержатся в распоряжении Президента, подписанном сегодня. Ранее, напомним, Глава государства поставил задачу перед Администрацией Президента активнее работать с населением, быть более внимательными к проблемам граждан: слышать каждого! Документ актуализировал вопросы, которые волнуют население как в больших городах, так и в регионах. Это медицина, ЖКХ, строительство, реконструкция дорог, сфера услуг. Немаловажное направление - вопросы, связанные с социальной политикой, ценообразованием, выплатой зарплат.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Серьезно их можно разделить на два блока. Это те задачи, которые являются стратегическими для местной власти, для правительства, и второе направление - конкретные мероприятия, которые могут быть уже реализованы в этом, следующем году, по развитию конкретных регионов, по реализации конкретных программ. Непосредственно в Минской области запланировано построить ряд объектов социального назначения, в том числе в системе образования, детские дошкольные учреждения в ряде городов. Это Дзержинск, Солигорск, Заславль, если говорить в целом по стране. Это вопросы развития Могилева, Полоцкого района, Пинска и многих других.
Серьезное внимание уделено вопросам жилищной политики, дальнейшего развития, выделения средств на строительство арендного жилья, жилья для военнослужащих, а также обустройство военных городков, которые, в частности, имеются в Борисове. То есть в этом распоряжении отражены все первоочередные задачи и стратегические".
На личном контроле Президента
Документ ляжет в основу плана конкретных мероприятий, направленных на решение этих вопросов. А его исполнение будет на личном контроле Александра Лукашенко. Администрация Президента совместно с Комитетом госконтроля будет мониторить реализацию принятых мер и ежеквартально докладывать Главе государства.
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От зарплат и возведения жилья до строительства дорог и развития целых отраслей. Дополнительные меры по решению актуальных вопросов белорусов содержатся в...
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