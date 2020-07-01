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Певица Виктория Алешко о событиях в Республике Беларусь
01.07.2020 13:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Безусловно, каждый человек имеет право высказать свое мнение. Но, высказывая его, никогда нельзя задевать чувства другого и переходить на личности".
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"Безусловно, каждый человек имеет право высказать свое мнение. Но, высказывая его, никогда нельзя задевать чувства другого и переходить на личности". ...
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