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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый музей открылся в Восточном форте Брестской крепости Это место, где проходили последние и ожесточенные бои за цитадель. Здание и сейчас хранит шрамы войны: здесь можно увидеть обугленные от огня кирпичи, следы от...

Это место, где проходили последние и ожесточенные бои за цитадель. Здание и сейчас хранит шрамы войны: здесь можно увидеть обугленные от огня кирпичи, следы от снарядов и пуль. Максимально сохранить разрушения - одна из задумок нового музея. Залы, всего их пять, разместились в бывших казармах. В каждом свое световое решение, которое создает особую атмосферу.