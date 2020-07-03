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Новый музей открылся в Восточном форте Брестской крепости
03.07.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто место, где проходили последние и ожесточенные бои за цитадель. Здание и сейчас хранит шрамы войны: здесь можно увидеть обугленные от огня кирпичи, следы от снарядов и пуль. Максимально сохранить разрушения - одна из задумок нового музея. Залы, всего их пять, разместились в бывших казармах. В каждом свое световое решение, которое создает особую атмосферу.
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Это место, где проходили последние и ожесточенные бои за цитадель. Здание и сейчас хранит шрамы войны: здесь можно увидеть обугленные от огня кирпичи, следы от...
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