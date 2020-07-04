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К 3 Июля Минск получил подарок - обновленную набережную в парке Я. Купалы и светомузыкальный фонтан

04.07.2020 12:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ко Дню Независимости минчане и гости столицы получили подарок - полностью обновленную набережную в парке Янки Купалы. Это место преобразилось не только в косметическом плане. Здесь заработал светомузыкальный фонтан. Технологию, объединяющую свет, звук, воду и изображение, продемонстрировали вчера вечером. Водное шоу получилось поистине фееричным. 

Как преображается Беларусь, первые эмоции и впечатления от уникального подарка - в репортаже Вероники Буты. 

Беларусь уютная


Такая живописная и красивая. По-своему изысканная и уютная. Беларусь преображается на глазах. И сложно сегодня поверить, что страну приходилось возрождать из пепла.

Сегодня приятно ходить по благоустроенным улицам, отдыхать в красивых зеленых скверах, заниматься спортом на новых площадках. Мы вместе за четверть века сделали Беларусь красивой, современной и безопасной. И только в наших силах сохранить ее такой же уютной. Для себя и для наших детей. 

Центр притяжения белорусской молодежи


Уникальный объект в центре Минска - центр притяжения молодежи. Благоустройством набережной Свислочи, одного из самых любимых мест отдыха белорусов и зарубежных гостей, занимаются уже давно. Бесспорно, летние вечера в столице теперь станут еще романтичнее. 

Такого масштаба объекты можно встретить в лишь в нескольких городах мира. Теперь он станет одной из визитных карточек Беларуси. 

Визитная карточка Минска

Комплекс действительно уникальный. Две сотни струй на высоте до 30 метров. Плавающий гейзер вряд ли кого оставит равнодушным с такими водными эффектами. 

Для не совсем романтиков встроили практические функции. На специальном экране будут транслировать познавательные лекции. Красиво и с пользой для дела - новая тенденция в образовании. 

Фонтан готов радовать гостей каждый летний вечер с 10 до 11. 

История успешной страны


Победа и независимость сегодня - это каждый прожитый миг, который белорусы приумножают своими делами и достижениями. Берегут летопись предков и пишут новую историю - историю успешной страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Ко Дню Независимости минчане и гости столицы получили подарок - полностью обновленную набережную в парке Янки Купалы. Это место преобразилось не только в...
 
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