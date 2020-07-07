Источник материала: БT

Неудачный поход за грибами

Обследуют каждый квадрат леса

Поиски могут длиться неделями

Поход в лес по правилам

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этом году в лесах Минской области потерялись более 20 человек. Спасатели работают в усиленном режиме Найти ориентиры и... не заблудиться. К сожалению, не всегда это удается любителям тихой охоты. В этом году в лесах Минской области потерялись более 20 человек. Как...

Найти ориентиры и... не заблудиться. К сожалению, не всегда это удается любителям тихой охоты. В этом году в лесах Минской области потерялись более 20 человек. Как правило, в такие ситуации попадают пожилые люди, которые плохо ориентируются на местности. Спасатели поискового отделения МЧС в эти дни работают в усиленном режиме. Используют высокотехнологичные GPS-трекеры, чтобы помочь заблудившимся грибникам. Илья Цветков принял участие в спасательной операции.Евгения Бабицкая - опытный грибник. В лесах родного Борисовского района ориентировалась всегда отлично. Однако во время последней тихой охоты все пошло не по плану. После нескольких часов блуждания в чаще женщина не смогла найти дорогу домой.Евгения Станиславовна в лесу провела целый день. О том, что женщина заблудилась, в МЧС сообщили ее родственники. К поискам подключились сразу несколько спасательных отрядов.Пенсионерку нашли бойцы поисково-спасательного отделения МЧС Молодечненского района. В этом подразделении спасатели проходят особый курс - их готовят к работе в условиях дикой природы, а также учат пользоваться специальным поисковым оборудованием.Спасатели делят участок поисков по секторам - в каждый отправляют группу из трех человек. Бойцы остаются на связи со штабом и тщательно обследуют каждый квадрат леса.С помощью вот такого специального устройства - GPS-трекера поиски облегчаются в несколько раз. Они закрепляются за каждым бойцом, и вся информация о перемещении отображается здесь - на компьютере.Работа одной поисковой группы длится 12 часов. После этого бойцов сменяет новый отряд. При необходимости поиски могут длиться не одну неделю.В этом году в лесах только Минской области заблудились более 20 человек. Как правило, в такие ситуации попадают пожилые люди, а также те, кто пренебрегает простыми правилами безопасности.С собой обязательно стоит брать воду и пищу - минимум на сутки, а также заряженный сотовый телефон. Если мобильная связь отсутствует, потерявшимся рекомендуют не паниковать - по звукам найти ближайшую дорогу, реку или ручей, которые обязательно приведут к людному месту.