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В этом году в лесах Минской области потерялись более 20 человек. Спасатели работают в усиленном режиме

07.07.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Найти ориентиры и... не заблудиться. К сожалению, не всегда это удается любителям тихой охоты. В этом году в лесах Минской области потерялись более 20 человек. Как правило, в такие ситуации попадают пожилые люди, которые плохо ориентируются на местности.  Спасатели поискового отделения МЧС в эти дни работают в усиленном режиме. Используют высокотехнологичные GPS-трекеры, чтобы помочь заблудившимся грибникам. Илья Цветков принял участие в спасательной операции.

Неудачный поход за грибами

Евгения Бабицкая - опытный грибник. В лесах родного Борисовского района ориентировалась всегда отлично. Однако во время последней тихой охоты все пошло не по плану. После нескольких часов блуждания в чаще женщина не смогла найти дорогу домой.

Евгения Бабицкая, жительница г. Борисова: "Меня смутил хмызняк. В болоте я не так хорошо себя чувствую. Тем более, что там осока в рост человека. А под ней вода - я чуть не утонула. Вышла на дорогу и увидела огромное поле - и тут стало страшно… Куда идти?". 

Евгения Станиславовна в лесу провела целый день. О том, что женщина заблудилась, в МЧС сообщили ее родственники. К поискам подключились сразу несколько спасательных отрядов.

Сергей Алисиевич, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части г. Борисова Борисовского ГРОЧС: "В шесть часов поступило обращение. Незамедлительно подняли наш Борисовский РОЧС, бойцы на автоцистерне в количестве десяти человек и подключился местный участковый на автомобиле - содействовал нам в поисках".

Обследуют каждый квадрат леса

Пенсионерку нашли бойцы поисково-спасательного отделения МЧС Молодечненского района. В этом подразделении спасатели проходят особый курс - их готовят к работе в условиях дикой природы, а также учат пользоваться специальным поисковым оборудованием.

Александр Журкевич, замначальника отделения Молодечненского ГРОЧС: "На вооружении у нас автомобиль для доставки на место, квадроцикл для работы на пересеченной местности, фонари с большим зарядом и альпинистское снаряжение для работы на высоте. Например, если придется снимать человека с дерева".

Спасатели делят участок поисков по секторам - в каждый отправляют группу из трех человек. Бойцы остаются на связи со штабом и тщательно обследуют каждый квадрат леса.

С помощью вот такого специального устройства - GPS-трекера поиски облегчаются в несколько раз. Они закрепляются за каждым бойцом, и вся информация о перемещении отображается здесь - на компьютере.

Поиски могут длиться неделями

Работа одной поисковой группы длится 12 часов. После этого бойцов сменяет новый отряд. При необходимости поиски могут длиться не одну неделю. 

Эдуард Битель, спасатель-пожарный Молодечненского ГРОЧС: "Люди теряются, конечно, из-за незнания местности. Ну и, конечно, просто-напросто забывают элементарные привязки, не запоминают какие-то особые объекты".

Поход в лес по правилам

В этом году в лесах только Минской области заблудились более 20 человек. Как правило, в такие ситуации попадают пожилые люди, а также те, кто пренебрегает простыми правилами безопасности. 

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси: "Для того чтобы ваш поход не закончился тем, что вас все ищут, необходимо заранее подготовиться. Самое главное - это сообщить своим родственникам, куда вы собираетесь пойти, а также ваше предполагаемое время возвращения, чтобы те, кто будет с вами на связи, смог вовремя обратиться к специалистам".

С собой обязательно стоит брать воду и пищу - минимум на сутки, а также заряженный сотовый телефон. Если мобильная связь отсутствует, потерявшимся рекомендуют не паниковать - по звукам найти ближайшую дорогу, реку или ручей, которые обязательно приведут к людному месту. 

 
 
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Найти ориентиры и... не заблудиться. К сожалению, не всегда это удается любителям тихой охоты. В этом году в лесах Минской области потерялись более 20 человек. Как...
 
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