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На ЦТ по физике у комиссии возникли вопросы к калькулятору абитуриента. Парень хочет пересдать тест

14.07.2020 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иван в этом году закончил минскую школу и собирается поступать в технический вуз. На ЦТ по физике он пришел с инженерным калькулятором. По словам абитуриента, комиссия сразу не разрешила ему пользоваться данным устройством, а затем сообщила: «Можно». В итоге, говорит Иван, он разволновался и потерял время на лишние вычисления. Молодой человек еще не знает, на что сдал физику, но полагает: было бы честно, если бы ему разрешили пересдать тестирование по предмету в резервный день. В вузе же утверждают: пока калькулятор Ивана проверяли, ему выдали резервный.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

ЦТ по физике в Беларуси сдавали 10 июля. Иван писал его в БГУИР. На это тестирование абитуриентам отводится три часа. Во время решения задач парням и девушкам можно пользоваться «непрограммированным калькулятором», то есть, уточняется на сайте РИКЗ, калькулятором, «который не является средством хранения, приема и передачи информации».

— На тестирование я взял с собой калькулятор CITIZEN SR-135, он является инженерным, но к интернету он не подключается, хранить или передавать информацию с его помощью нельзя. А значит, решил я для себя, пользоваться им можно, — вводит в курс дела Иван. — К тому же, до ЦТ с этим калькулятором я ходил на РТ. Сотрудники комиссии видели, на чем я считаю, и никаких замечаний мне не делали.

Тот самый калькулятор. Фото в редакцию прислала мама Ивана Екатерина

На ЦТ, продолжает молодой человек, случилась неожиданная для него ситуация. На входе в аудиторию всех абитуриентов попросили показать калькуляторы. Когда, по словам Ивана, сотрудница комиссии увидела, с чем он пришел, сказала: таким устройством пользоваться нельзя.

— Запрет она объяснила тем, что на моем калькуляторе присутствуют функции синус, косинус, тангенс, — продолжает молодой человек. — Меня попросили занести его в гардероб. Я не стал спорить, и сделал, как сказали.

Из наблюдений Ивана: в тот день калькуляторы забраковали примерно у семи человек, которые сидели с ним в аудитории. Трем или четырем комиссия выдала запасные. Ивану не хватило, поэтому считать ему пришлось в столбик.

— Когда мы начали писать тест, одна из членов комиссии ушла. Как я потом понял, она пыталась выяснить, можно ли пользоваться инженерными калькуляторами, — рассуждает собеседник. — Где-то через час или полтора женщина вернулась и сообщила: все-таки можно. Мне разрешили сходить в гардероб и взять свой калькулятор. Это, конечно, мне помогло, но все равно, я к тому моменту я убил немало времени на лишние вычисления. И, как мне кажется, в итоге результат моего теста будет хуже, чем мог бы.

Своих результатов ЦТ по физике Иван еще не знает. Но хотел бы пересдать ЦТ по физике в резервный день. Как и любой абитуриент, Иван волнуется и не знает, получится ли у него пересдать тестирование на более высокий балл, но он уверен: он заслуживает вторую попытку.

Семья обратилась в БГУИР с жалобой на возникшую ситуацию, также они отправили электронное обращение в РИКЗ.

— Мы не хотим скандалов, просто важно, чтобы РИКЗ разобрался в данной ситуации, пояснил, какими калькуляторами на ЦТ все-таки разрешено пользоваться, а также, если можно, разрешил сыну перерешать тест в более спокойной обстановке, — говорит мама парня Екатерина. — Проблема в том, что на ответ нам у РИКЗ есть 15 дней, а записаться на ЦТ в резервные дни можно только на этой неделе. Мы боимся, пока наш вопрос рассмотрят, регистрация уже закончится.

О том, что вопросы к инженерным калькуляторам у комиссий на ЦТ периодически возникают, говорит и Светлана Лапко, репетитор по физике и химии учебного центра «Фабрика знаний». В итоге, чтобы избежать лишних вопросов, они с коллегами-репетиторами предупреждают детей: на всякий случай на тесты лучше брать «самый простой калькулятор». «Самый простой» — это такой, чтобы можно было можно только прибавлять, отнимать, умножать и делить.

— Если человек на ЦТ по физике взял с собой инженерный, а не обычный калькулятор, это ему не сильно облегчит работу, — делится мнением Светлана Лапко. — Зато если у человека нет калькулятора, расчеты в столбик займут много времени. Все-таки физика — это наука, где нужно не просто сложить два плюс два. Здесь идет работа с серьезными цифрами.

Вуз: абитуриентам, у которых забрали калькуляторы на проверку, выдали резервные

В БГУИР подтверждают: действительно, во время ЦТ по физике к калькуляторам нескольких абитуриентов возникли вопросы. В аудитории 107, где тест писал Иван, таких, говорят в вузе, было трое, а не семеро. Всем им комиссия раздала резервные калькуляторы, которые находились в пункте тестирования.

— Кроме того, дополнительно в аудитории находился резервный калькулятор для возможной оперативной замены, — подчеркивают в пресс-службе БГУИР. — Таким образом, на момент начала работы над тестами все абитуриенты в пункте тестирования, желавшие использовать калькуляторы, были ими обеспечены.

Пока парни и девушки писали тест, специалисты изучили «сомнительные» калькуляторы. В итоге организаторы ЦТ по согласованию с комиссией по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 2020 году решили: пользоваться данными устройствами можно.

— В аудиториях было сделано объявление о возможности использования типа калькуляторов, вызвавших сомнения организаторов. Три абитуриента из аудитории 107, которым ранее были предложены резервные калькуляторы, решили воспользоваться своими калькуляторами, а не предоставленными организаторами, забрали их и продолжили работу. Всего в пункте тестирования такой возможностью воспользовались 12 абитуриентов. Замечаний либо претензий по организации и проведению централизованного тестирования по физике со стороны абитуриентов и комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний высказано не было.

В Республиканском институте контроля знаний сказали, что они получили обращение от мамы Ивана и изучат ситуацию. Родные абитуриента ждут ответ из РИКЗ и предлагают, чтобы к следующему году специалисты чуть понятнее прописать требование к калькуляторам, и указали не то, какие устройства на ЦТ запрещены, а то какими, калькуляторами, наоборот, пользоваться можно.

 
 
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На ЦТ по физике Иван пришел с инженерным калькулятором. По его словам, комиссия сразу не разрешила пользоваться данным устройством, а затем сообщила: «Можно». В...
 
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