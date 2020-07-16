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Собственные квадратные метры для многодетных. Ключи от новых квартир получили жители Смолевич
16.07.2020 16:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовое жилье для многодетных. Сегодня новоселье в Смолевичах. В новом квартале города - спутника Минска построили дом на 242 квартиры, треть из которых займут именно многодетные. В общем же ключи от своих квартир в этом году получат почти 2 тысячи таких семей Минской области.
Алексей Кондратенко поздравил новоселов Смолевич, а заодно узнал о решении квартирного вопроса в центральном регионе. У жителей Смолевич Константина и Анны Пищенко сегодня важный день. Их мечту - просторное жилье - строители реализовали за несколько лет. Скоро переезд, а пока три сына - Алексей, Евгений и Никита - планируют, где будет их комната. Многодетной семье предложили особенный вариант - сразу две квартиры: двух- и однокомнатную. Новоселье - это важное событие и для всего города, ведь постепенно в квартале на северо-западе Смолевич появляется все больше жителей. Через несколько недель новоселы въедут и в дом на 192 квартиры, построенный для минчан. Здесь, на высоте 9-этажного дома, буквально как на ладони видно, как растет город. Одновременно с жильем в Смолевичах возводят и социально значимые объекты.
Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома: "У нас в этом году вводится детский сад к 1 сентября, чтобы он уже распахнул двери и принял детей. Ведется строительство школы на 720 мест. Она будет введена в эксплуатацию в 2021 году. Ведется проектирование детской поликлиники со стоматологией".
Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома: "Мы планируем в этом году не менее 1 980 многодетных семей заселить и около 3 500 направить на строительство жилья. У города-спутника большая перспектива, и это пример для всей республики".
Накануне в Смолевичах открылся первый торгово-развлекательный центр. В планах - возведение еще одного, с акцентом на спортивных залах и медицинских кабинетах. Особенно привлекательной зоной города станет и пляж местного озера.
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Новое жилье для многодетных. Сегодня новоселье в Смолевичах. В новом квартале города - спутника Минска построили дом на 242 квартиры, треть из которых займут...
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